Relembre os 5 momentos mais marcantes de Andressa Urach em ‘A Fazenda’

Andressa Urach protagonizou cenas inesquecíveis em ‘A Fazenda’, com brigas, polêmicas e memes

Heider Sacramento

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 10:04

5 momentos icônicos e viralizados de Andressa Urach em ‘A Fazenda’. Crédito: Reprodução/Record TV

Conhecida por sua personalidade explosiva e discursos sem rodeios, Andressa Urach protagonizou cenas que até hoje repercutem nas redes sociais e marcaram a história do reality A Fazenda 6, exibido em 2013 pela Record TV.

A produtora de conteúdo adulto e ex-miss bumbum foi responsável por intrigas intensas, discussões acaloradas e declarações impactantes, especialmente em sua rivalidade com a peoa Denise Rocha. Confira os cinco momentos mais marcantes da passagem de Andressa pela Fazenda.

1. Calcinha suja: clima quente entre Andressa Urach e Denise Rocha

O embate entre Andressa e Denise ganhou destaque desde o início do reality, com trocas de farpas dentro da casa e em festas, onde o clima de tensão ficava ainda mais evidente. A rivalidade era tão forte que mobilizou tanto os participantes quanto o público.

2. Defesa da bissexualidade ao vivo

Durante uma das discussões, Andressa explicou sua orientação sexual e a polêmica sobre ter sido stripper e prostituta. Ao se posicionar, ela declarou: "Eu sou bissexual, e não tenho vergonha disso", um momento que chocou e dividiu opiniões.

3. Panela explode e cozinha pega fogo

Em uma cena surpreendente, enquanto preparava o almoço com o peão Gominho, uma panela com óleo pegou fogo, assustando os participantes e gerando um dos episódios mais comentados da temporada.

4. Briga com Gominho que virou meme

Como fazendeira da semana, Andressa mandou Gominho limpar a cozinha, mas recebeu uma resposta curta e ríspida, gerando um climão entre os dois. A cena viralizou e é até hoje uma das imagens mais lembradas pelos fãs do programa.

5. "Não sou só um bumbum": declaração emocionante

Em um momento ao vivo, Andressa emocionou o público ao afirmar que, apesar de ter sido eleita miss bumbum, é muito mais do que isso. Ela desabafou: "Não admito que me tratem de forma pejorativa", mostrando seu lado vulnerável e a força de sua personalidade.

