A Fazenda 17: Record bate o martelo e define data oficial de estreia

Com a nova temporada se aproximando, os bastidores do reality rural já estão fervendo; a coluna conta novos detalhes com exclusividade

MetrópoIes

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 13:04

A Fazenda Crédito: Reprodução

Após semanas de especulação, a Record finalmente bateu o martelo e definiu a data oficial de estreia de A Fazenda 17. Embora muitos apostassem que o reality rural começaria no dia 16, a coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que a largada será dada um dia antes: 15 de setembro.

