A Fazenda 17: Record bate o martelo e define data oficial de estreia

MetrópoIes
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 13:04
Após semanas de especulação, a Record finalmente bateu o martelo e definiu a data oficial de estreia de A Fazenda 17. Embora muitos apostassem que o reality rural começaria no dia 16, a coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que a largada será dada um dia antes: 15 de setembro.
Lista de cotados para "A Fazenda 17"
Com a nova temporada se aproximando, os bastidores já estão fervendo e as novidades sendo descobertas aos poucos. Uma delas, como esta colunista já revelou, é que este ano não haverá Paiol. Os 23 participantes entrarão direto no jogo, sem aquela fase de “pré-confinamento” que costumava deixar o público ansioso e dividir opiniões nas redes sociais.