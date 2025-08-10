Acesse sua conta
A Fazenda 17: Record bate o martelo e define data oficial de estreia

Com a nova temporada se aproximando, os bastidores do reality rural já estão fervendo; a coluna conta novos detalhes com exclusividade

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 13:04

A Fazenda
A Fazenda Crédito: Reprodução

Após semanas de especulação, a Record finalmente bateu o martelo e definiu a data oficial de estreia de A Fazenda 17. Embora muitos apostassem que o reality rural começaria no dia 16, a coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que a largada será dada um dia antes: 15 de setembro.

Após semanas de especulação, a Record finalmente bateu o martelo e definiu a data oficial de estreia de A Fazenda 17. Embora muitos apostassem que o reality rural começaria no dia 16, a coluna Fábia Oliveira descobriu com exclusividade que a largada será dada um dia antes: 15 de setembro.

Com a nova temporada se aproximando, os bastidores já estão fervendo e as novidades sendo descobertas aos poucos. Uma delas, como esta colunista já revelou, é que este ano não haverá Paiol. Os 23 participantes entrarão direto no jogo, sem aquela fase de “pré-confinamento” que costumava deixar o público ansioso e dividir opiniões nas redes sociais.

