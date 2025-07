TELEVISÃO

Cantora famosa é confirmada no elenco de 'A Fazenda 17'

Nova temporada do reality show rural estreia em 16 de setembro

A próxima edição de "A Fazenda 17", da Record, teve mais uma participante revelada. Segundo o Camarote da Fofoca, da LeoDiasTV, a cantora Bibi Babydoll está confirmada no elenco do reality show. A jovem é bastante conhecida pelo verso "Ai, ai, ai, você me dá muito calor" - que, inclusive, tem feito sucesso internacional, viralizando em países como a Ucrânia e o Cazaquistão.>