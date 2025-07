TRETA

Lucas Souza detona Kally Fonseca após affair de Jenny Miranda e Cezar Black: 'O mal vai chegar'

Influenciador falou sobre desentendimentos com a cantora: 'Está colhendo o que plantou'

Giuliana Mancini

Publicado em 31 de julho de 2025 às 09:38

Lucas Souza relembrou briga com Kally Fonseca Crédito: Reprodução

O affair de Cezar Black e Jenny Miranda movimentou as redes sociais e gerou repercussão entre ex-participantes de "A Fazenda". Os dois estiveram juntos na mesma edição do reality da Record TV e, na última quarta-feira (30), viralizaram após serem flagrados aos beijos. A aproximação foi detonada por Lucas Souza, que também participou do programa rural.>

O ex de Jojo Todynho criticou os envolvidos e relembrou desentendimentos antigos. Ele fez críticas à cantora Kally Fonseca - que, por sua vez, é ex de Cezar Black. "O tempo revela muita coisa. Estava assistindo a confusão entre ex-peões que participaram comigo, e sinceramente, eram três dos piores participantes. A única que se salvava era a Kally", iniciou.>

Em seguida, Lucas afirmou que a ex-amiga rompeu com ele por causa de Cezar Black. "E a Kally abandonou minha amizade, me traiu, por conta de um cara, que era o Cezar Black, [ela] se revoltou contra mim, criou um monte de coisa… E aí, agora, tá tendo [sinc] as consequências e o Black tá ficando com a Jenny", riu.>

Lucas Souza encerrou seu relato alfinetando a cantora: "Se você faz o mal pra uma pessoa, o mal vai chegar pra você. E não adianta falar que eles são cobra, porque essa senhora é cobra igual".>

Antes, a própria Kally já tinha se manifestado sobre o vídeo entre Jenny e Black. "Estou aqui finalizando minha produção, que a cantora de vocês hoje tá com a agenda daquele jeito. E o que tenho pra dizer é cobra combina com cobra, né? E luz combina com luz", disparou.>