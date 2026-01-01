VIRALIZOU

Repórter da Globo fica em choque com resposta sobre prêmio da Mega da Virada; veja

Resposta de idoso deixou repórter ‘sem reação’

Felipe Sena

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:04

Momento viralizou nas redes sociais Crédito: Reprodução | TV Globo

Um repórter da Globo estava fazendo a costumeira reportagem sobre o que um dos jogadores faria se ganhasse o tão sonhado prêmio da Mega da Virada, e ficou em choque com a resposta encabulada, que deixou o jornalista ‘sem reação’.

“Um bilhão de reais, o que o senhor faz?”, perguntou Alexandre Anderson a um idoso, durante passagem ao vivo no RJ1 desta quarta-feira (31).

“Um bilhão de reais, que loucura cara, um bilhão, eu fico até louco né, eu vou fazer sexo até morrer, cara”, respondeu o idoso em frente a lotérica, onde se encontravam várias pessoas.

“O que é isso cara?”, questionou o repórter com os olhos arregalados. “Eu não aguento não”, continuou aos risos. O momento viralizou nas redes sociais.

A Mega da Virada é um dos eventos mais aguardados do calendário brasileiro, e diferente de outras edições de concursos das Loterias Caixa, o sorteio especial deste final de ano não foi transmitido na TV aberta ou fechada.

O público acompanhou o sorteio da Mega da Virada nas plataformas digitais da Caixa Econômica Federal. O sorteio foi transmitido em tempo real pelos canais oficiais da instituição.