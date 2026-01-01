Repórter da Globo fica em choque com resposta sobre prêmio da Mega da Virada; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 13:04
Um repórter da Globo estava fazendo a costumeira reportagem sobre o que um dos jogadores faria se ganhasse o tão sonhado prêmio da Mega da Virada, e ficou em choque com a resposta encabulada, que deixou o jornalista ‘sem reação’.
“Um bilhão de reais, o que o senhor faz?”, perguntou Alexandre Anderson a um idoso, durante passagem ao vivo no RJ1 desta quarta-feira (31).
Repórter entrevistou jogadores da Mega da Virada
“Um bilhão de reais, que loucura cara, um bilhão, eu fico até louco né, eu vou fazer sexo até morrer, cara”, respondeu o idoso em frente a lotérica, onde se encontravam várias pessoas.
“O que é isso cara?”, questionou o repórter com os olhos arregalados. “Eu não aguento não”, continuou aos risos. O momento viralizou nas redes sociais.
A Mega da Virada é um dos eventos mais aguardados do calendário brasileiro, e diferente de outras edições de concursos das Loterias Caixa, o sorteio especial deste final de ano não foi transmitido na TV aberta ou fechada.
O público acompanhou o sorteio da Mega da Virada nas plataformas digitais da Caixa Econômica Federal. O sorteio foi transmitido em tempo real pelos canais oficiais da instituição.