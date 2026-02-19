REALITY

BBB 26: Após disputa acirrada com Milena, Jonas vence a prova do líder mais uma vez

Prova em duplas levou a mais uma vitória de Jonas

Felipe Sena

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 23:45

Jonas venceu mais uma prova do líder Crédito: Divulgação | Globo

A prova do líder desta semana no Big Brother Brasil 2026 acontece por formação em duplas. Com patrocínio da Ambev, um dos participantes precisa aparar cerveja em uma choppeira cenográfica com ajuda de uma mini mochila, subir uma rampa com ajuda de uma corda, descer a rampa e em seguida entregar o líquido para a dupla, que deve colocar todo o líquido em um recipiente que contém uma bola vermelha dentro, até enchê-lo completamente, a ponto de conseguir pegar o objeto e tocar o botão vermelho. A primeira dupla a vencer e passar para a próxima fase foram Samira e Shayane.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26) 1 de 44

Na primeira etapa, inclusive, Babu chegou a escorregar, cair e se machucar, ao subir a rampa. Na segunda etapa, os participantes precisaram ouvir um sinal sonoro para começar a prova, o que deu prosseguimento a prova. Quem tivesse feito o melhor tempo, ganhava a prova.

Em sequência, Breno, Milena, Alberto e Jonas passaram para a fase seguinte. Nessa fase, todos precisavam arremessar uma bola, que poderiam ser direcionadas em diferentes direções, em que cada uma valia pontos, entre 5, 10, 15 e 25 pontos. Após vários arremessos, e uma disputa acirrada, Jonas precisava apenas de 10 pontos para ultrapassar Milena, o que, de fato, aconteceu.