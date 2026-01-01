Acesse sua conta
Ivete manda recado carinhoso após passar Réveillon longe de Daniel Cady e das filhas

Cantora passou Réveillon longe da família por causa da programação de shows

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:24

Ivete Sangalo comandou Festival Virada Salvador
Ivete Sangalo comandou Festival Virada Salvador

Ivete Sangalo, que havia reunido a família para celebrar o Natal no dia 24 de dezembro, ao lado do ex-esposo, o nutricionista Daniel Cady, precisou passar a virada do ano longe dos filhos, por causa da rotina intensa de shows do Réveillon.

Nas redes sociais, Daniel Cady fez uma publicação com as filhas, as gêmeas, Marina e Helena, de 7 anos, e Veveta, como é carinhosamente chamada pelos fãs, deixou um comentário: “Amém”, demonstrando sua relação com a religiosidade e fé durante o novo ciclo que se inicia em 2026.

Réveillon de Daniel Cady e Ivete Sangalo

Réveillon de Daniel Cady com Helena e Marina
Réveillon de Daniel Cady com Helena e Marina por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo no Festival Virada Salvador
Ivete Sangalo no Festival Virada Salvador por Reprodução/Instagram
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
1 de 9
Réveillon de Daniel Cady com Helena e Marina por Reprodução/Instagram

Daniel Cady celebrou a chegada de 2026 em um clima intimista e familiar. O nutricionista publicou uma série de fotos em que aparece com as filhas, na praia, em frente a uma fogueira. Já Ivete Sangalo, ex-esposa dele e mãe das pequenas, estava em cima do palco, já que foi responsável por comandar a contagem regressiva do Réveillon no Festival Virada Salvador, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

"Que o novo ano chegue trazendo saúde, consciência, simplicidade e mais tempo para o que realmente importa! Que a gente siga cuidando do corpo, da mente, da família, da terra e das relações. Feliz Ano Novo! Que seja leve, verdadeiro e cheio de sentido", escreveu Daniel.

Vários fãs aproveitaram a oportunidade para desejar a reconciliação do ex-casal. "Deus irá restaurar o casamento de vocês pelo poder que há no nome do senhor Jesus Cristo", disse uma pessoa. "A família de vocês é linda, que esse ano venha como uma restauração, amamos vocês", falou outra.

Depois da apresentação na Boca do Rio, Ivete seguiu para comandar o Réveillon Praia do Forte. “Mainha tá chegando”, escreveu nos Stories do Instagram, ao cantar “Vampirinha”, aposta para hit do Carnaval 2026.

Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciaram o fim do casamento de 17 anos há pouco mais de um mês, no dia 27 de novembro. Eles afirmaram que a decisão foi tomada, "de forma conjunta e madura", em respeito à história construída pelos dois. Além das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos, eles também são pais de Marcelo, de 16 anos.

