Ivete manda recado carinhoso após passar Réveillon longe de Daniel Cady e das filhas

Cantora passou Réveillon longe da família por causa da programação de shows

Felipe Sena

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12:24

Ivete Sangalo comandou Festival Virada Salvador Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo, que havia reunido a família para celebrar o Natal no dia 24 de dezembro, ao lado do ex-esposo, o nutricionista Daniel Cady, precisou passar a virada do ano longe dos filhos, por causa da rotina intensa de shows do Réveillon.

Nas redes sociais, Daniel Cady fez uma publicação com as filhas, as gêmeas, Marina e Helena, de 7 anos, e Veveta, como é carinhosamente chamada pelos fãs, deixou um comentário: “Amém”, demonstrando sua relação com a religiosidade e fé durante o novo ciclo que se inicia em 2026.

Daniel Cady celebrou a chegada de 2026 em um clima intimista e familiar. O nutricionista publicou uma série de fotos em que aparece com as filhas, na praia, em frente a uma fogueira. Já Ivete Sangalo, ex-esposa dele e mãe das pequenas, estava em cima do palco, já que foi responsável por comandar a contagem regressiva do Réveillon no Festival Virada Salvador, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio.

"Que o novo ano chegue trazendo saúde, consciência, simplicidade e mais tempo para o que realmente importa! Que a gente siga cuidando do corpo, da mente, da família, da terra e das relações. Feliz Ano Novo! Que seja leve, verdadeiro e cheio de sentido", escreveu Daniel.

Vários fãs aproveitaram a oportunidade para desejar a reconciliação do ex-casal. "Deus irá restaurar o casamento de vocês pelo poder que há no nome do senhor Jesus Cristo", disse uma pessoa. "A família de vocês é linda, que esse ano venha como uma restauração, amamos vocês", falou outra.

Depois da apresentação na Boca do Rio, Ivete seguiu para comandar o Réveillon Praia do Forte. “Mainha tá chegando”, escreveu nos Stories do Instagram, ao cantar “Vampirinha”, aposta para hit do Carnaval 2026.