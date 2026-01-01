FILME

No primeiro dia do ano (1ª de janeiro), Sessão da Tarde exibe filme com ‘cara de férias’; veja

Filme de comédia mistura ação e aventura

Felipe Sena

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11:45

Filme de ação é exibido da Sessão da Tarde desta segunda-feira (1ª janeiro) Crédito: Divulgação

Janeiro tem clima de férias, e a programação de filmes da TV Globo traz diversas atrações que prometem entreter os telespectadores. Nesta quinta-feira (1ª), primeiro dia do ano, a Sessão da Tarde exibe “As Panteras” (2000).

No longa, Elena Houghlin (Naomi Scott) é uma brilhante cientista e programadora-chefe de um projeto revolucionário de gestão de energia sustentável chamado Calisto. Quando ela descobre que sua invenção está prestes a cair em mãos erradas e se tornar uma ameaça para a humanidade, ela precisa da ajuda das espiãs superhabilidosas da Agência Townsend são necessárias.

