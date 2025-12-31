VIRADA DO ANO!

Virginia, Carlinhos Maia, Thaila Ayala e outros: saiba onde famosos vão passar o Réveillon

Trancoso, St. Barths e Alagoas são alguns dos destinos escolhidos

Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 18:25

Virginia, Carlinhos Maia e Thaila Ayala Crédito: Reprodução | Instagram

Chegou o último dia do ano e diversos famosos já começaram a compartilhar registros nas redes sociais nos lugares pelo Brasil e pelo mundo que vão passar a virada do ano. Várias celebridades aguardam o Réveillon em locais distintos.

Enquanto alguns aproveitam as belezas naturais brasileiras, outros optaram por viver o momento longe de casa, em locais como Madri, Dubai, Miami, Japão e na famosa ilha de St. Barths. Confira:

Virginia

Virginia Fonseca passa a primeira virada do ano ao lado do namorado Vini Jr. Madri é o destino da influenciadora e dos filhos.

Réveillon dos famosos 1 de 7

Thaila Ayala

A atriz Thaila Ayala e o marido, Renato Góes, escolheram a ilha de Saint Barthélemy, conhecida como St. Barths. O local também recebe outros famosos como Danielle Winits.

Sasha Meneghel, Bruna Marquezine, Shawn Mendes e João Lucas

São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas, por muitos anos de Réveillon de Carlinhos Mais, despontou como um dos destinos mais badalados do Nordeste, Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Sasha Meneghel e o esposo, João Lucas, passam a virada de ano no local.

Carlinhos Maia

O influenciador escolheu um dos destinos mais badalados da Bahia: Trancoso. Carlinhos tem compartilhado diversos registros ao lado dos amigos e outros influencers no distrito, que se tornou seu favorito.

Maisa