O que Trancoso tem de especial? Saiba por que distrito baiano é o preferido dos famosos no Réveillon

Trancoso já foi uma pequena vila de pescadores, mas ao longo dos anos se transformou em destino turístico de luxo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:38

Trancoso se tornou destino das celebridades
Trancoso se tornou destino das celebridades Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Muito se fala sobre Trancoso, suas belezas, e sobretudo o vai e vem de famosos, principalmente na temporada de verão, onde várias celebridades escolhem o destino para as festas de final de ano. Mas afinal, por que todos querem ir para Trancoso?

O distrito, no extremo sul da Bahia, enfrenta um cenário de superlotação neste período. O aeroporto Terravista inclusive informou, através das redes sociais, que atingiu a capacidade máxima de operação e não dispõe de vagas até o dia 4 de janeiro de 2026.

1 de 9
Distrito se tornou reduto de imóveis de luxo por Reprodução | Instagram

Entre os famosos que escolheram a região para passar as férias estão Virginia Fonseca, Vini Jr., Angélica e Luciano Huck, Adriane Galisteu, Carlinhos Maia e Sheron Menezes, entre outros. Uma das formas mais conhecidas de chegar a Trancoso é de jatinho, que já gerou até mesmo congestionamento no verão passado. O aeroporto de Terravista registra, em média, cerca de 4 mil pousos e decolagens por ano, o que facilita o acesso de turistas de alto padrão ao destino.

Destino dos famosos

Vários famosos escolheram Trancoso como destino para passar os últimos dias do ano, entre eles, o casal badalado do momento Virginia e Vini Jr. O local, que reúne praias paradisíacas e hotéis de luxo, é tradicionalmente frequentado por celebridades, como Beyoncé, Shawn Mendes e a modelo Naomi Campbell, que já passaram férias na região.

O cantor canadense Shawn Mendes esteve em Trancoso, após o Rock in Rio 2024. Durante passagem pelo litoral baiano, ele ficou hospedado por três dias em um hotel boutique com diárias de até R$ 6 mil, onde aproveitou as praias e realizou passeio de quadriciclo.

Já Beyoncé esteve no distrito em setembro de 2013. Na época, a cantora chamou atenção ao circular pelas ruas de Trancoso, encontrando crianças de uma escola municipal de Porto Seguro, moradores e turistas que estavam na Praça do Quadrado, no centro da localidade.

Diárias de R$ 15 mil

Virginia e Vini Jr. posam em Trancoso por Reprodução

Virginia e Vini Jr. chamaram atenção nas redes sociais nos últimos dias após fecharem uma das acomodações de um complexo em Trancoso para curtir a temporada de final de ano. Os dois escolheram a Reserva Jacumã, uma das mais disputadas de Trancoso. O empreendimento de alto padrão fica localizado na Praia de Jacumãm, vizinha à Praia do Espelho. A escolha do casal repercutiu nas redes sociais, após descobrirem que a localidade tem diárias que chegam a R$ 15 mil.

O que é que tem em Trancoso?

Trancoso fica a 35 quilômetros de Porto Seguro, trajeto feito em pouco menos de 1h30 de carro. A distância é semelhante a de Trancoso para Caraíva, que fica a 36 quilômetros. Saindo de Arraial d’Ajuda, o deslocamento é de cerca de 40 minutos percorrendo 28 quilômetros.

Mansão onde Carlinhos Maia está hospedado em Trancoso por Reprodução/Instagram

Trancoso é um reduto de beleza e natureza que reúne o que muitos buscam: conforto, comodidade, luxo e privacidade em determinados locais. O distrito atrai visitantes de todo o mundo por causa da sua combinação única de charme rústico, beleza naturais e atmosfera sofisticada e exclusiva. O local, que já foi uma simples vila de pescadores, foi transformado em um destino de luxo e badalação, especialmente popular entre celebridades e turistas de alto padrão.

Tags:

Virginia Angélica Vini jr. Famosos Beyonce Maya Massafera Celebridades Trancoso

