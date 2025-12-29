VERÃO

O que Trancoso tem de especial? Saiba por que distrito baiano é o preferido dos famosos no Réveillon

Trancoso já foi uma pequena vila de pescadores, mas ao longo dos anos se transformou em destino turístico de luxo

Felipe Sena

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 16:38

Trancoso se tornou destino das celebridades Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Muito se fala sobre Trancoso, suas belezas, e sobretudo o vai e vem de famosos, principalmente na temporada de verão, onde várias celebridades escolhem o destino para as festas de final de ano. Mas afinal, por que todos querem ir para Trancoso?

O distrito, no extremo sul da Bahia, enfrenta um cenário de superlotação neste período. O aeroporto Terravista inclusive informou, através das redes sociais, que atingiu a capacidade máxima de operação e não dispõe de vagas até o dia 4 de janeiro de 2026.

Trancoso 1 de 9

Entre os famosos que escolheram a região para passar as férias estão Virginia Fonseca, Vini Jr., Angélica e Luciano Huck, Adriane Galisteu, Carlinhos Maia e Sheron Menezes, entre outros. Uma das formas mais conhecidas de chegar a Trancoso é de jatinho, que já gerou até mesmo congestionamento no verão passado. O aeroporto de Terravista registra, em média, cerca de 4 mil pousos e decolagens por ano, o que facilita o acesso de turistas de alto padrão ao destino.

Destino dos famosos

Vários famosos escolheram Trancoso como destino para passar os últimos dias do ano, entre eles, o casal badalado do momento Virginia e Vini Jr. O local, que reúne praias paradisíacas e hotéis de luxo, é tradicionalmente frequentado por celebridades, como Beyoncé, Shawn Mendes e a modelo Naomi Campbell, que já passaram férias na região.

O cantor canadense Shawn Mendes esteve em Trancoso, após o Rock in Rio 2024. Durante passagem pelo litoral baiano, ele ficou hospedado por três dias em um hotel boutique com diárias de até R$ 6 mil, onde aproveitou as praias e realizou passeio de quadriciclo.

Já Beyoncé esteve no distrito em setembro de 2013. Na época, a cantora chamou atenção ao circular pelas ruas de Trancoso, encontrando crianças de uma escola municipal de Porto Seguro, moradores e turistas que estavam na Praça do Quadrado, no centro da localidade.

Diárias de R$ 15 mil

Virginia e Vini Jr. em Trancoso, Bahia 1 de 17

Virginia e Vini Jr. chamaram atenção nas redes sociais nos últimos dias após fecharem uma das acomodações de um complexo em Trancoso para curtir a temporada de final de ano. Os dois escolheram a Reserva Jacumã, uma das mais disputadas de Trancoso. O empreendimento de alto padrão fica localizado na Praia de Jacumãm, vizinha à Praia do Espelho. A escolha do casal repercutiu nas redes sociais, após descobrirem que a localidade tem diárias que chegam a R$ 15 mil.

O que é que tem em Trancoso?

Trancoso fica a 35 quilômetros de Porto Seguro, trajeto feito em pouco menos de 1h30 de carro. A distância é semelhante a de Trancoso para Caraíva, que fica a 36 quilômetros. Saindo de Arraial d’Ajuda, o deslocamento é de cerca de 40 minutos percorrendo 28 quilômetros.

Mansão onde Carlinhos Maia está hospedado em Trancoso 1 de 20