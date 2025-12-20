Alô Alô Bahia

Grupo Enseada Realty lança condomínio de luxo em Trancoso

O Grupo Enseada Realty lançou o Taípe, novo condomínio de alto padrão em Trancoso

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 08:00

O Grupo Enseada Realty lançou o Taípe, novo condomínio de alto padrão em Trancoso, sul da Bahia. O evento reuniu imobiliárias e corretores de diversos estados, com jantar no restaurante Cacau e apresentação técnica no stand de vendas.

Localizado sobre falésias e de frente para uma das praias mais exclusivas da região, o empreendimento oferece fácil acesso ao Quadrado de Trancoso e ao Aeroporto Terravista. Nesta primeira etapa, o Taípe terá 82 lotes residenciais, valorizando ventilação natural e integrando-se ao ecossistema local, com algumas unidades de frente para o mar e outras para a mata.

Diferenciais

Entre os diferenciais está o The Lift, sistema com dois elevadores integrados ao relevo, que garante acesso direto à praia, além de espaço de apoio inspirado em beach clubs internacionais. O projeto inclui ainda dois clubes exclusivos: o Clubhouse Falésia, com restaurante, piscinas, spa, academia e áreas de lazer; e o Esporte Park, com piscina semiolímpica, golf driving range, quadras de tênis e beach tennis.

O paisagismo é assinado por Alex Hanazaki, a arquitetura por David Bastos, e o masterplan por Caio Bandeira e Tiago Martins (Architects+Co). Concebido dentro do conceito de quiet luxury, o Taípe integra sofisticação, natureza e sustentabilidade em um dos destinos mais desejados do país.

15 anos

O casal de médicos Marianna Andrade e Samir Dracoulakis reuniu amigos e familiares para comemorar os 15 anos da filha, Giovanna Andrade Dracoulakis, na última quinta-feira (18), no Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, em Salvador. A festa contou com apresentação de Pedro Gabriel e set do DJ Ralk. Giovanna usou vestidos de Cristina Luna e o bolo foi assinado por Ivana Simões. A comemoração contou ainda com a presença do avô materno, Jadelson Andrade. Ele e Marianna são reconhecidos como dois dos melhores cardiologistas da Bahia.

Lírios

Maria Helena Mendonça faleceu nesta quinta-feira (18), aos 93 anos, em Salvador. Ela era mãe do deputado federal Félix Mendonça Júnior e das empresárias Andrea Mendonça e Cristiana Mendonça Mathias. Natural de Santo Antônio de Jesus, Maria Helena foi professora e dedicou-se à educação, deixando como legado valores como ética, sensibilidade e amor ao conhecimento. Viúva do ex-deputado Félix Mendonça, que faleceu em 2020, acompanhou discretamente a vida pública do marido e dos filhos. O velório aconteceu nesta sexta-feira, no Jardim da Saudade. A causa da morte não foi divulgada.

Alô, alô, Trancoso

Trancoso vai ganhar um novo réveillon pé na areia neste fim de ano. A Ayumar estreia no sul da Bahia com quatro dias de festa na Praia dos Nativos, dentro do Fly Club, reunindo grandes nomes da música nacional. O evento é realizado pela Online Entretenimento. A programação acontece nos dias 28, 30 e 31 de dezembro e 2 de janeiro, com shows de Wesley Safadão (28/12), Jorge & Mateus (30/12), Bell Marques (31/12), e no dia 2, Benzadeus e Lary. O DJ Léo Cury se apresenta durante as noites no espaço. Os ingressos estão à venda nas modalidades passaporte, válido para os quatro dias, e avulsos, pela plataforma Q2 Ingressos.

Cenografia

O Festival Virada Salvador 2026 contará com o Palco Sol, projeto cenográfico assinado pela GMF Arquitetos. A estrutura foi planejada para dialogar com a paisagem da capital baiana, com o sol nascendo exatamente por trás do palco, reforçando o simbolismo da virada e a identidade solar de Salvador. Com formas circulares e elementos radiais, o Palco Sol representa o movimento do tempo e o encerramento de ciclos. No dia 31 de dezembro, será o ponto central da contagem regressiva, integrando cenografia, iluminação e recursos tecnológicos. O festival, considerado o maior Réveillon do Brasil, acontece de 27 a 31 de dezembro na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, com 100 horas de música, dois palcos e entrada gratuita.

