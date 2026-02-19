Acesse sua conta
Deputado Binho Galinha e advogados têm armas apontadas à cabeça em presídio

O parlamentar e defensores foram ameaçados durante inspeção no Complexo da Mata Escura

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:57

Binho Galinha, deputado estadual
Binho Galinha, deputado estadual Crédito: Agência Alba

deputado estadual Binho Galinha (PRD), preso sob acusação de chefia um grupo de milicianos, teve uma arma apontada para a cabeça durante uma inspeção no Centro de Observação Penal (COP), no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Além dele, dois advogados que estavam na cela também foram ameaçados.

A denúncia foi feita pelo advogado Alexsandro Souza Cerqueira durante audiência virtual na 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, realizada no último dia 10. Em vídeo ao qual o CORREIO teve acesso, ele afirma que policiais penais do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop) utilizaram uma espingarda calibre 12 durante a revista.

Deputado Binho Galinha tem arma apontada para a cabeça em presídio por Reprodução

De acordo com Cerqueira, a inspeção ocorreu por volta das 9h do 07 deste mês. Ele e o também advogado Heraldo de Souza tomavam café com o deputado quando foram informados da revista pelo chefe da segurança. Ao retornar à cela, relatou ter encontrado o colega com o rosto voltado para a parede, sob a mira da arma.

“Quando cheguei, apontaram para mim. Questionei a necessidade daquilo e ouvi que, para eles, eu era preso e deveria colocar as mãos na cabeça e encostar na parede”, afirmou no vídeo.

Ainda segundo o advogado, um dos policiais tentou utilizar spray de pimenta, mas foi contido pelo comandante da equipe, que determinou a liberação dos defensores.

A Coluna solicitou posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e do Sindicato dos Policiais Penais da Bahia.

