O que e quem é notícia no Carnaval: uma ronda pelos principais camarotes de Salvador

Camarote Salvador, que ocupa uma área de 11 mil metros quadrados, teve BaianaSystem e Caetano na primeira noite

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:00

Caetano Veloso e Russo Passapusso
Caetano Veloso e Russo Passapusso Crédito: Divulgação/ Camarote Salvador

O Carnaval começou nesta quinta-feira, em Salvador, e além da pipoca e dos trios elétricos, o circuito Barra-Ondina reúne alguns dos camarotes mais disputados da folia.

No Camarote Salvador, que ocupa uma área de 11 mil metros quadrados, a programação da primeira noite incluiu shows no Palco Praia, com BaianaSystem — que recebeu Caetano Veloso, Lazzo Matumbi e Vandal — além de Nattan e Olodum. No Salvador Club, a pista foi comandada por Vintage Culture.

A cantora Anitta marcou presença de surpresa e foi recebida pela promoter Carol Sampaio. Entre os convidados estavam Marina Ruy Barbosa, Paolla Oliveira, Regina Casé, Marina Sena, Mari Gonzalez, Cíntia Chagas e o casal Donata Meirelles e Nizan Guanaes.

Camarote Salvador no primeiro dia

Marina Senna por Divulgação/ Camarote Salvador
Paolla Oliveira por Divulgação/ Camarote Salvador
Regina Casé e Estevão Ciavatta por Divulgação/ Camarote Salvador
Pipo Marques e Mari Gonzalez por Divulgação/ Camarote Salvador
Donata Meirelles, Luciana Villas Boas e Nizan Guanaes por Divulgação/ Camarote Salvador
Ewerton Visco e Paulo Goes por Divulgação/ Camarote Salvador
Luís Eduardo Magalhães Filho e Ricardo Visco por Divulgação/ Camarote Salvador
Caetano Veloso e Russo Passapusso por Divulgação/ Camarote Salvador
Marina Ruy Barbosa por Divulgação/ Camarote Salvador
1 de 9
Marina Senna por Divulgação/ Camarote Salvador

Ronda pelo Villa

Camarote Villa

Wesley Safadão por Jefferson Peixoto
Jefferson Peixoto por Jefferson Peixoto
Lucas Pizane por Jefferson Peixoto
Rebeca Cardoso e Bruno Reis por Jefferson Peixoto
Mariana Magalhães e ACM Neto por Jefferson Peixoto
Eleusa e Ângelo Coronel por Jefferson Peixoto
Léo Foguete por Jefferson Peixoto
1 de 7
Wesley Safadão por Jefferson Peixoto

Já o Camarote Villa abriu a edição 2026 no circuito Barra/Ondina com shows de Léo Foguete, Wesley Safadão, Henry Freitas e Eric Land. Neste ano, o espaço conta com uma redação com mirante do Alô Alô Bahia.

Com dois palcos, o Villa oferece serviço all inclusive, dois mirantes voltados para o circuito, boate climatizada de aproximadamente 900 m², espaço gourmet, 11 bares, SPA, salão de beleza e área de customização de abadás. O tema de 2026 é “El Dorado”. Segundo o fundador, Leo Goes, a proposta é ampliar a experiência com mais conforto e entretenimento para o público.

