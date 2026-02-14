O que e quem é notícia no Carnaval: uma ronda pelos principais camarotes de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:00
O Carnaval começou nesta quinta-feira, em Salvador, e além da pipoca e dos trios elétricos, o circuito Barra-Ondina reúne alguns dos camarotes mais disputados da folia.
No Camarote Salvador, que ocupa uma área de 11 mil metros quadrados, a programação da primeira noite incluiu shows no Palco Praia, com BaianaSystem — que recebeu Caetano Veloso, Lazzo Matumbi e Vandal — além de Nattan e Olodum. No Salvador Club, a pista foi comandada por Vintage Culture.
A cantora Anitta marcou presença de surpresa e foi recebida pela promoter Carol Sampaio. Entre os convidados estavam Marina Ruy Barbosa, Paolla Oliveira, Regina Casé, Marina Sena, Mari Gonzalez, Cíntia Chagas e o casal Donata Meirelles e Nizan Guanaes.
Camarote Salvador no primeiro dia
Ronda pelo Villa
Camarote Villa
Já o Camarote Villa abriu a edição 2026 no circuito Barra/Ondina com shows de Léo Foguete, Wesley Safadão, Henry Freitas e Eric Land. Neste ano, o espaço conta com uma redação com mirante do Alô Alô Bahia.
Com dois palcos, o Villa oferece serviço all inclusive, dois mirantes voltados para o circuito, boate climatizada de aproximadamente 900 m², espaço gourmet, 11 bares, SPA, salão de beleza e área de customização de abadás. O tema de 2026 é “El Dorado”. Segundo o fundador, Leo Goes, a proposta é ampliar a experiência com mais conforto e entretenimento para o público.