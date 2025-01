NOVO STATUS DO RELACIONAMENTO

Só amigos? Gabigol e Rafaella Santos teriam curtido o Réveillon em Trancoso cada um com um novo parceiro

O Portal Leo Dias flagrou o casal na Bahia na mesma turma de amigos, mas vivendo outros romances. Segundo o portal o novo affair do jogador é a modelo Mina Winkel

Hospedados no mesmo hotel em Trancoso para curtir o Réveillon, os rumores de que o jogador Gabigol e a irmã de Neymar, Rafaella Santos, teriam reatado ganharam mais força, mas, segundo o Portal Leo Dias eles se tornaram apenas amigos. Imagens mostram os dois ao lado de novos parceiros em festa no sul da Bahia. Segundo o portal de notícias, o novo affair de Gabigol é a modelo Mina Winkel.

O vídeo mostra os nós com a relação apaziguada e os ambos da batem papo com um mulher e um homem, que seriam os atuais de cada um. Na ocasião, eles foram para diferentes partes do evento, mas se encontraram ao final na roda de amigos. O ex-jogador do Flamengo foi visto saindo da balada com Mina Winkel.