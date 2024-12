NAMORO

Irmã de Neymar posta e apaga foto beijando Gabigol

Rafaella Santos passará a virada em Trancoso, na Bahia, com o ex-namorado

Rafaella Santos, irmã de Neymar, postou uma foto beijando Gabigol, ex-Flamengo com quem namorou assumidamente de 2017 a 2023, terminando e reatando o relacionamento algumas vezes. Logo após a publicação, na noite do último domingo (29), a foto foi deletada, gerando ainda mais especulações.

O retorno do namoro entre os dois já vinha sendo comentado, baseado em viagens feitas pelos dois juntos. Na imagem em questão, eles estão em Tóquio, no Japão, onde fica a fábrica da patrocinadora do atacante, a Mizuno. A viagem aconteceu no início de dezembro, e aumentou os rumores.