RECONCILIAÇÃO?

Gabigol na Bahia: Veja onde atacante e irmã de Neymar vão passar a virada do ano

O agora ex-atacante do Flamengo Gabigol desembarcou em Trancoso, no sul da Bahia, para aproveitar o Réveillon

O agora ex-atacante do Flamengo Gabigol desembarcou em Trancoso, no sul da Bahia, para aproveitar a virada do ano. A presença no litoral baiano aumentou os rumores de que o jogador teria retomado a relação com Rafaella Santos, já que a irmã de Neymar também está na cidade. Antes, os dois registraram momentos no Japão, mas a retomada na relação ainda não foi comentada pelos dois.