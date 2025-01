REATADOS?

Gabigol se hospeda com Rafaella, irmã de Neymar, em casa de frente ao mar na Bahia

O casal, que vive uma história de idas e vindas, está hospedado em Trancoso, no sul do Estado

Trancoso, no sul da Bahia, foi o cenário do réveillon da reconciliação de Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar. O casal, que vive uma história de idas e vindas, está hospedado numa casa alugada por eles de frente para o mar, com um amplo terreno e uma piscina gigante.