INSATISFATÓRIOS

Anvisa suspende azeite, polpa de fruta, champignon e molho de alho; confira marcas

Segundo a agência, os produtos não devem ser consumidos

A medida abrange o lote 09437-181, com data de validade até 01/11/2026. Segundo a Anvisa, o lote apresentou resultado insatisfatório no ensaio de pesquisa de matérias estranhas, conforme laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen/SC). >

A medida abrange todos os produtos que sejam importados pela empresa Intralogística Distribuidora Concept LTDA. Além do produto ter origem desconhecida, o laudo de análise apresentou resultado insatisfatório, estando em desacordo com os padrões estabelecidos pela legislação vigente nos ensaios de rotulagem e físico-químico.>

A agência, então, apreendeu e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do produto.>

A medida abrange o lote 241023CHI, com data de validade de 10/2026. O lote apresentou resultado insatisfatório no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre, que se encontra acima do limite permitido, conforme laudo emitido pelo Lacen-DF.>