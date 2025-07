CRIME

Gerente do CV é preso durante férias em casa de praia

Ele foi localizado em Cabo Frio

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de julho de 2025 às 19:50

Alan Nunes Coragem atua na comunidade Apolo 1 Crédito: Reprodução

Um homem foi preso neste domingo (6), suspeito de atuar como gerente do tráfico de drogas da comunidade Apolo 1, em São Gonçalo. Ele foi localizado no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, enquanto passava férias no local, segundo o Setor de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro.>

A prisão foi efetuada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelos crimes de associação para o tráfico e extorsão. De acordo com as informações oficiais, o homem também era um dos responsáveis por roubos de carga na Região Metropolitana do Rio. >

As investigações indicam que antes de exercer a gerência do tráfico de drogas na comunidade de São Gonçalo, o homem atuou nas comunidades de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense com a prática de extorsões contra empresários por cobranças ilegais.>