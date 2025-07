CRIME CHOCANTE

Adolescente apreendida por planejar morte da família do namorado prestou depoimento segurando pelúcia

Descrita como boa aluna e tímida, garota demonstrou frieza e não negou crime

Carol Neves

Publicado em 7 de julho de 2025 às 11:22

Adolescente matou pais e irmão de 3 anos Crédito: Reprodução

A adolescente de 15 anos apreendida por suspeita de envolvimento no planejamento das mortes da família do namorado, de 14 anos, prestou depoimento à polícia oito dias depois do crime. Os pais e irmão do garoto foram assassinados por ele a tiros no último dia 21, em Itaperuna (RJ). >

Moradora de Água Boa, no interior do Mato Grosso, a garota tinha um relacionamento virtual com o adolescente. Ela foi ouvida na delegacia da cidade natal e prestou depoimento segurando um ursinho de pelúcia, em uma sala especial da unidade, acompanhada pela mãe, por se tratar de menor de idade.>

Segundo reportagem de O Globo, a garota é de uma família de classe média e sempre foi boa estudante na escola. Conhecidos e familiares a descrevem como uma pessoa tímida, mais introvertida. Ela tem duas irmãs mais velhas. >

A garota permaneceu tranquila durante o depoimento, não negou o crime e não se emocionou ao falar do caso. Apesar disso, ela afirmou ter sido coagida pelo namorado a se envolver no caso, o que a polícia não acredita. Para o delegado Carlos Augusto Guimarães, a garota teve uma participação ativa no crime, discutindo detalhes com o namorado, como qual seria a melhor arma a ser usada e como esconder os corpos. " gente viu mensagens sobre picar os corpos, queimar ou até dar para porcos. Um total desprezo pela vida humana", disse ele para O Globo.>

Um policial revelou que a mãe da garota ficou chocada com as revelações sobre a suposta participação da filha no caso. "Foi preciso mostrar a parte das conversas (feitas por um notebook) para que ela acreditasse no que a filha tinha feito. Inclusive repetia todo momento que ela era uma ótima filha e que jamais faria isso", explicou o investigador.>

O notebook que a garota usava para se comunicar com o namorado foi apreendido e passará por perícia. A investigação aponta que o casal planejou o crime por meses. As vítimas, os pais do adolescente e o irmão de 3 anos, foram mortos a tiros enquanto dormiam, em um crime que chocou o país. >