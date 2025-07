CRIME CHOCANTE

Adolescente que matou pais e irmão se inspirou em jogo de terror da internet, diz polícia

Namorada acompanhou crimes online e pressionou autor, revela investigação

Um jogo eletrônico repleto de cenas de violência extrema, incesto e canibalismo teria servido de inspiração para um adolescente de 14 anos assassinar os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna, no Rio de Janeiro. A polícia descobriu que o jovem e sua namorada, de 15 anos, se referiam às vítimas usando nomes de personagens do game, demonstrando clara influência do conteúdo perturbador. >

O crime ocorreu na madrugada de sábado, 21, quando o rapaz aproveitou o sono da família para executá-los com um revólver pertencente ao pai. Em seguida, escondeu os corpos em uma cisterna no quintal da residência. O delegado Carlos Augusto Guimarães, responsável pelo caso, afirmou que os adolescentes não jogavam diretamente, mas consumiam vídeos e discussões sobre o game na internet.>

Além da influência do jogo, dois fatores teriam motivado os crimes: a proibição do relacionamento pelos pais do adolescente e a ambição do jovem em ficar com recursos financeiros da família. A namorada, que mora no Mato Grosso, chegou a dar um ultimato virtual, ameaçando terminar o relacionamento se ele não tomasse uma atitude drástica.>