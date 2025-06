CRIME BRUTAL

Adolescente mata pais e irmão, esconde corpos em cisterna e dá queixa de sumiço na polícia

Menino disse que cometeu crime porque pais não aceitavam relacionamento à distância

Yan Inácio

Publicado em 25 de junho de 2025 às 17:56

Adolescente deve responder por triplo homicídio duplamente qualificado Crédito: Reprodução/redes sociais

Um adolescente de 14 anos confessou ter matado os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro. Antes de revelar o crime, o menino foi à delegacia com a avó para denunciar o desaparecimento da família. >

Segundo o delegado Carlos Augusto Guimarães, responsável pelo caso, a polícia suspeitou da versão inicial do garoto, que disse que os pais foram levar o irmão a um hospital depois de um suposto engasgo com um caco de vidro. A polícia foi acionada para averiguar a casa da família e encontrou quantidades de sangue incompatíveis com o relato do adolescente.>

“Diante daquilo, o adolescente não teve outra alternativa do que confessar que realmente assassinou o pai, a mãe e o irmão nessa sequência, com tiros na cabeça, com a arma de fogo do próprio pai, que ficava embaixo do colchão da cama, e depois colocou os corpos dos três na cisterna da casa”, disse o delegado à TV Record.>

Segundo Guimarães, os corpos estavam estado avançado de decomposição e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) depois da perícia da Polícia Civil. O adolescente demonstrou tranquilidade e não aparentou arrependimento depois de confessar o crime. A não aceitação de um relacionamento à distância teria motivado os homicídios. As vítimas foram identificadas como Antônio Carlos Teixeira e Ana Flávia de Oliveira Preitas Teixeira. O nome da criança de 3 anos não foi divulgado.>

Veja fotos da família 1 de 5

“Ele falou que foi pelo fato de seus pais não aceitarem um relacionamento com uma suposta menina que mora no Mato Grosso. Ele falou que há cerca de seis anos, com oito anos de idade, ele conheceu a suposta menina, jogando Playstation, jogo Fortnite, e começou a se relacionar com ela”, explicou o delegado. No depoimento, ele disse que matou o irmão para que ele não sofresse pela perda dos pais.>