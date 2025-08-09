VIOLÊNCIA

Corpo de mulher é encontrado com mãos amarradas e saco na cabeça em Salvador

Vítima ainda não foi identificada, diz Polícia Civil

Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 14:12

Polícia Civil Crédito: Divulgação

O corpo de uma mulher foi encontrado com as mãos amarradas e um saco na cabeça na madrugada deste sábado (9), na Avenida Vale do Tororó, na região da Lapa, em Salvador. Ela foi vítima de um disparo de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada. A 3ª Delegacia de Homicídios investiga o caso.