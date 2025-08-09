Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo de mulher é encontrado com mãos amarradas e saco na cabeça em Salvador

Vítima ainda não foi identificada, diz Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 14:12

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

O corpo de uma mulher foi encontrado com as mãos amarradas e um saco na cabeça na madrugada deste sábado (9), na Avenida Vale do Tororó, na região da Lapa, em Salvador. Ela foi vítima de um disparo de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada. A 3ª Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Guias para remoção, perícia e necropsia foram expedidas. As imagens de videomonitoramento do local, juntamente com oitivas, irão contribuir para a identificação da autoria e o esclarecimento da motivação, segundo a polícia.

Leia mais

Imagem - Execução: irmão gêmeo de influenciadora é morto a tiros na Bahia; saiba mais

Execução: irmão gêmeo de influenciadora é morto a tiros na Bahia; saiba mais

Imagem - Gerente do tráfico é presa com drogas, munições e quase R$ 30 mil em Feira de Santana

Gerente do tráfico é presa com drogas, munições e quase R$ 30 mil em Feira de Santana

Mais recentes

Imagem - Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity

Cajazeiras meu mundo: 8 coisas que só existem em Cajacity
Imagem - Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento

Bahia é estado com maior número de facções criminosas em atuação, aponta levantamento
Imagem - Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

Gilberto Gil anuncia novo show da turnê 'Tempo Rei' em Salvador; saiba quando

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil