Corpo de mulher é encontrado com mãos amarradas e saco na cabeça em Salvador

Millena Marques
Publicado em 9 de agosto de 2025 às 14:12
O corpo de uma mulher foi encontrado com as mãos amarradas e um saco na cabeça na madrugada deste sábado (9), na Avenida Vale do Tororó, na região da Lapa, em Salvador. Ela foi vítima de um disparo de arma de fogo.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima ainda não foi identificada. A 3ª Delegacia de Homicídios investiga o caso.
Guias para remoção, perícia e necropsia foram expedidas. As imagens de videomonitoramento do local, juntamente com oitivas, irão contribuir para a identificação da autoria e o esclarecimento da motivação, segundo a polícia.