INSEGURANÇA

Execução: irmão gêmeo de influenciadora é morto a tiros na Bahia; saiba mais

O rapaz era motoboy e teria sido morto com requinte de crueldade

Bruno Wendel

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 10:32

Irmão de influenciadora digital é morto em São Caetano Crédito: Redes sociais

A polícia investiga o assassinato de um jovem na noite desta sexta-feira (08), no bairro de São Caetano. A vítima é o motoboy Bruno Cesar da Anunciação Falcão de Oliveira, de 24 anos, irmão gêmeo da influenciadora digital Brenda Falcão. O rapaz teria sido raptado e executado no local. Segundo testemunhas, o corpo dele estaria com as mãos amarradas.

Com quase 65 mil seguidores, Brenda Falcão é famosa no bairro e faz publicidade de lojas da região. Em seu perfil, ela lamentou a perda. "Eu te amo, meu irmão. Meu gêmeo. Não sei mais como vai ser de mim. Meu coração está de luto eterno".

O crime aconteceu na Rua Professor Francisco Goes Calmon. Em nota, a Polícia Civil informou que o motoboy foi "vítima de disparos de arma de fogo" e que "o caso está sendo apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) que investiga autoria e motivação do crime".