COLUNA BRUNO WENDEL

Ataque em 'paredão', que gerou até mortes de inocentes, foi resposta do CV à ofensiva do BDM

No total, 11 pessoas foram baleadas

O ataque, que deixou dois mortos e nove feridos na madrugada deste domingo (29), e que aconteceu durante um "paredão" no Alto do Cabrito, foi uma ação do Comando Vermelho (CV) em resposta a uma investida recente do Bonde Maluco (BDM). Há cerca de um mês, o grupo carioca foi surpreendido pelo rival na Ribeira. >