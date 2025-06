COLUNA BRUNO WENDEL

Saiba mais sobre 'Kaioba', líder do CV, executado com tiros de fuzil na cabeça

Ele foi morto durante guerra contra o TCP

Brutalmente assassinado, Kaio da Silva Honorato, o "Kaioba ", uma das lideranças do Comando Vermelho (CV), era ex-miliciano. Ele morreu durante confronto no Morro do Fubá, localizado entre os bairros de Cascadura e Campinho, na zona norte da capital fluminense. >

A morte dele aconteceu em meio a guerra que já dura mais de dois anos nas comunidades da zona norte. No domingo anterior (8/6), a tensão já havia atingido níveis alarmantes com tiroteios intensos. Os faccionados do CV do Morro da Barão, com o apoio do Complexo 18 em Água Santa, que eram liderados por Kaioba, tentam recuperar o domínio do Morro do Fubá, atualmente controlado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). >