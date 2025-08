COLUNA BRUNO WENDEL

Farsa: PM registrou queixa de roubo das armas da corporação que ele vendeu

Caso é apurado pela Corrgedoria da Polícia Militar

Para evitar que fosse descoberto, o soldado da Polícia Militar, investigado por vender duas pistolas da corporação , registrou uma falsa comunicação de roubo das armas. O militar, lotado em Salvador, que está afastado das atividades operacionais, fez a ocorrência na delegacia de Camaçari, quando, na verdade, comercializou as armas para a mesma pessoa. >

No Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado em 24 de julho deste ano pela Corregedoria da PM, ao qual a Coluna teve acesso, consta que “em atitude que evidencia o intento de ocultar a verdadeira natureza dos fatos e de ludibriar a fiscalização institucional, o soldado compareceu à 18ª Delegacia Territorial, em Camaçari/BA, onde registrou o Boletim de Ocorrência de n.º 00512200/2025-A02, noticiando falsamente que tinha sido vítima de um roubo, onde as referidas armas de fogo teriam sido subtraídas mediante violência, atribuindo a terceiros um crime inexistente, com o claro propósito de encobrir sua responsabilidade pelos extravios deliberados". >