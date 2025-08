REPRESÁLIA

'Prefeito Augusto Castro demite professora por tirar foto comigo e faz mal a uma trabalhadora', diz ACM Neto

Vice-presidente do União Brasil diz que gestor está fazendo mal a uma trabalhadora que não merece pagar esse preço

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, gravou um vídeo para suas redes sociais nesta sexta-feira (1º) criticando a demissão da professora Alline Nascimento, da Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro, em Itabuna, no sul da Bahia. Segundo ele, a medida foi tomada porque a docente o cumprimentou e tirou uma foto com ele durante a missa em homenagem aos 115 anos de emancipação política do município. >