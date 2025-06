BANHO DE SANGUE

Ataque em 'paredão' termina com dois mortos e nove feridos; saiba quem são

Sobreviventes estão em estado grave

Bruno Wendel

Publicado em 29 de junho de 2025 às 11:26

Dois mortos e noves feridos em ataque em festa paredão no Alto do Cabrito Crédito: Reprodução

Uma madrugada de terror. Assim terminou a festa "paredão" no Alto do Cabrito, com dois mortos e nove feridos a tiros, neste domingo (29). O crime foi realizado por ocupantes de um carro que chegaram atirando contra uma multidão. De acordo com acordo com nota da Polícia Civil, 11 pessoas foram baleadas, das quais duas vieram a óbito. Alef Santos Alves, de 19 anos, foi socorrido para a UPA de Santo Inácio, mas não resistiu. Já Alex Nepomuceno dos Santos, de mesma idade, teve atendimento na UPA de Pirajá e também morreu. >

Duas vítimas estão na UPA de Pirajá em estado grave. São elas: a gestante Laisla Paloma da Silva, de 21, e Adriano Ferreira da Silva. Outras quatro pessoas baleadas foram levadas para a unidade: Kaique Breno da Silva Alves, 18; João Victor Freitas Nogueira Trindade; Keilane Vitória Sampaio Amorim e Marcos Vinícius Silva de Queiroz, 34. Os nomes e o paradeiro das três últimas vítimas não foram revelados. >

Segundo a Polícia Militar, pouco antes da 00h30 equipes da 14ª CIPM foram acionadas pelo CICOM para averiguar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região da Rua 20 de Agosto. "Segundo relatos colhidos no local, um veículo Fiat Punto branco passou em frente ao Mercado Super Barato e efetuou diversos disparos contra pessoas que estavam reunidas. As vítimas foram socorridas por populares antes da chegada das viaturas.">

De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza diligências investigativas para identificar e prender os autores do ataque a tiros que resultou nas mortes de Alex Neponuceno dos Santos e Alef Santos Alves, ambos com 19 anos, além de nove feridos. "Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas e os laudos periciais vão complementar as investigações, com a finalidade de esclarecer a autoria e motivação do crime", diz PC. >

Confira a nota da PC na íntegra:>