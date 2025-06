GUERRA DO TRÁFICO

Mortos e feridos no 'paredão': ataque aconteceu em área do BDM

11 pessoas foram baleadas no total

Bruno Wendel

Publicado em 29 de junho de 2025 às 17:30

Dois mortos e noves feridos em ataque em festa paredão no Alto do Cabrito Crédito: Reprodução

Desde o acontecimento, as forças de segurança estão atrás para descobrir os autores do ataque no Alto do Cabrito, na madrugada deste domingo (29), que deixou 11 baleados, dos quais dois morreram e nove ficaram feridos, sendo dois estão graves. A princípio, uma condição é menos provável, de que tenha sido realizado pelo Bonde do Maluco (BDM). >

"Não faz sentido. A área do ataque é dominada pelo BDM", diz um policial militar que atua na região, que é disputada principalmente pelo Comando Vermelho (CV). Alef Santos Alves e Alex Nepomuceno dos Santos, ambos de 19 anos, mortos na madrugada deste domingo (29), durante um "paredão" no Alto do Cabrito, trabalhavam no comércio local, segundo moradores. >

Segundo a Polícia Militar, pouco antes da 00h30 equipes da 14ª CIPM foram acionadas pelo CICOM para averiguar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região da Rua 20 de Agosto. "Segundo relatos colhidos no local, um veículo Fiat Punto branco passou em frente ao Mercado Super Barato e efetuou diversos disparos contra pessoas que estavam reunidas. As vítimas foram socorridas por populares antes da chegada das viaturas.">