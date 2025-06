REFLEXO DA INSEGURANÇA

Mortos em ataque em 'paredão' seriam inocentes, dizem moradores

Ação foi praticada por ocupantes em um carro

Alef Santos Alves e Alex Nepomuceno dos Santos, ambos de 19 anos, mortos na madrugada deste domingo (29), durante um "paredão" no Alto do Cabrito , trabalhavam no comércio local, segundo moradores. Enquanto o primeiro morava no bairro, o segundo residia em Boa Vista do Lobato. De acordo com informações preliminares de policiais militares acionados para a ocorrência, os jovens não tinham antecedentes criminais. >

De acordo com a Polícia Civil, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realiza diligências investigativas para identificar e prender os autores do ataque a tiros que resultou nas mortes de Alex Neponuceno dos Santos e Alef Santos Alves, ambos com 19 anos, além de nove feridos. "Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas e os laudos periciais vão complementar as investigações, com a finalidade de esclarecer a autoria e motivação do crime", diz PC. >