TRAGÉDIA

Corpos de vítimas carbonizadas em acidente com 11 mortes são sepultados na Bahia

Família estava viajando para celebrar virada de ano na costa baiana

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:37

Baianos vítimas de acidente na BR-101 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Foram enterradas, nesta quinta-feira (1º), as últimas cinco vítimas do acidente que matou 11 pessoas na BR-101, no trecho do município de Mucuri, no extremo sul da Bahia.

Laura Santos Gomes, Fillipy Pereira Gomes, Débora Santos Neves, Ivonice Oliveira Santos e Flávia Oliveira Santos foram sepultadas no cemitério de Itabatã, distrito de Mucuri, onde moravam, segundo informações da TV Santa Cruz.

Baianos vítimas de acidente na BR-101 1 de 5

Eunice Oliveira Santos, Maria Alice Oliveira de Jesus e Aurora Santos Gomes, as únicas vítimas do acidente cujos corpos não foram carbonizados, foram sepultadas no último domingo (28) no mesmo cemitério, após velório na Paróquia Santa Luzia.

Os baianos viajavam em uma minivan no sentido Vitória (ES) para passar o Réveillon na praia de Costa Dourada, no litoral sul do município.

Na caminhonete Chevrolet S10, estavam Olívio Salezze, de 90 anos; Irene Salezze, de 87; e Augusto Salezze Netto, de 69 anos. Segundo a TV Gazeta, Augusto levaria os pais para passar as festas de fim de ano com a irmã, que mora em Mucuri.

Família vítima de acidente na BR-101 1 de 6

Os corpos de Olívio, Irene e Augusto também ficaram carbonizados e foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, sendo liberados para sepultamento apenas na madrugada da última segunda-feira (29). Eles foram enterrados em Linhares, no Espírito Santo.