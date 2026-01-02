Acesse sua conta
Corpos de vítimas carbonizadas em acidente com 11 mortes são sepultados na Bahia

Família estava viajando para celebrar virada de ano na costa baiana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 17:37

Baianos vítimas de acidente na BR-101
Baianos vítimas de acidente na BR-101 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Foram enterradas, nesta quinta-feira (1º), as últimas cinco vítimas do acidente que matou 11 pessoas na BR-101, no trecho do município de Mucuri, no extremo sul da Bahia.

Laura Santos Gomes, Fillipy Pereira Gomes, Débora Santos Neves, Ivonice Oliveira Santos e Flávia Oliveira Santos foram sepultadas no cemitério de Itabatã, distrito de Mucuri, onde moravam, segundo informações da TV Santa Cruz.

Baianos vítimas de acidente na BR-101

Flávia e a filha, Maria Alice morreram no acidente por Reprodução/Redes Sociais
Laura Santos Gomes e Aurora Santos Gomes, de oito meses por Reprodução/Redes Sociais
Eunice Oliveira Santos, 49 anos, morreu acidente na BR-101 por Reprodução/Redes Sociais
Felipe e Débora (os adultos na foto) por Reprodução/Redes Sociais
Ivoneci morreu acidente na BR-101 por Reprodução/Redes Sociais
1 de 5
Flávia e a filha, Maria Alice morreram no acidente por Reprodução/Redes Sociais

Eunice Oliveira Santos, Maria Alice Oliveira de Jesus e Aurora Santos Gomes, as únicas vítimas do acidente cujos corpos não foram carbonizados, foram sepultadas no último domingo (28) no mesmo cemitério, após velório na Paróquia Santa Luzia.

Os baianos viajavam em uma minivan no sentido Vitória (ES) para passar o Réveillon na praia de Costa Dourada, no litoral sul do município.

Na caminhonete Chevrolet S10, estavam Olívio Salezze, de 90 anos; Irene Salezze, de 87; e Augusto Salezze Netto, de 69 anos. Segundo a TV Gazeta, Augusto levaria os pais para passar as festas de fim de ano com a irmã, que mora em Mucuri.

Família vítima de acidente na BR-101

Augusto Salezze Netto tinha 69 anos por Reprodução
Augusto levava os pais para a Bahia por Reprodução
Irene Salezze tinha 87 anos por Reprodução
Irene e a família eram naturais de Linhares, no Espírito Santo por Reprodução
Olivio Salezze tinha 90 anos por Reprodução
Olivio, a família e passageiros da minivan morreram carbonizados no acidente por Reprodução
1 de 6
Augusto Salezze Netto tinha 69 anos por Reprodução

Os corpos de Olívio, Irene e Augusto também ficaram carbonizados e foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas, sendo liberados para sepultamento apenas na madrugada da última segunda-feira (29). Eles foram enterrados em Linhares, no Espírito Santo.

O caso é acompanhado pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal. As causas do acidente ainda não foram oficialmente definidas. Em entrevista à TV Bahia, o inspetor Marcelo Batista, da PRF, afirmou que só a perícia poderá apontar responsabilidades. Ele citou hipóteses como ultrapassagem indevida, desatenção, problema mecânico ou estouro de pneu, mas ressaltou que os vestígios no local indicam invasão da contramão pela minivan.

Tags:

Acidente Br-101 Minivan

