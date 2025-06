CRIME NO RIO

Adolescente que matou pais e irmão pesquisou na internet 'como receber FGTS de falecido'

Polícia investiga se R$ 33 mil motivaram crime, ou briga por conta de namoro do garoto de 14 anos

Carol Neves

Publicado em 26 de junho de 2025 às 07:33

Adolescente matou pais e irmão de 3 anos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se o adolescente de 14 anos, apreendido pela morte dos pais e do irmão de 3 anos, cometeu os crimes com o objetivo de receber o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do pai, no valor de R$ 33 mil. A hipótese ganhou força após os policiais encontrarem, no celular do garoto, uma pesquisa com os termos "como receber FGTS de falecido". Em depoimento, porém, ele afirmou que a busca foi feita após os assassinatos, o que pode descartar a premeditação. O crime aconteceu em Itaperuna (RJ).>

Segundo o jornal Extra, outra linha de investigação aponta para um possível conflito familiar relacionado a um namoro virtual. O adolescente mantinha um relacionamento com uma jovem de 15 anos de Mato Grosso, mas a família não permitia que ele viajasse para encontrá-la. Durante a perícia, foi localizada uma bolsa de viagem pronta, contendo os celulares das vítimas. >

"Ele não deu muitos detalhes sobre a namorada, mas disse que se conheceram em jogos online. Tudo indica que ele ficou insatisfeito com a proibição dos pais", explicou o delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª Delegacia, responsável pela investigação.>

Crime foi descoberto após avó registrar desaparecimento >

O caso chegou ao conhecimento da polícia na terça-feira (24), quando a avó paterna do adolescente foi à delegacia registrar o desaparecimento da família. Ela relatou que tentava contato desde sábado, sem sucesso. Na ocasião, o garoto afirmou que o irmão havia se engasgado com um caco de vidro e que os pais saíram às pressas para levá-lo ao hospital, utilizando um carro de aplicativo. No entanto, nenhum registro hospitalar foi encontrado. >

Durante a perícia na residência, realizada na quarta-feira, foram identificadas manchas de sangue no colchão do casal, roupas ensanguentadas e queimadas, além de um forte odor de decomposição. Os corpos foram localizados em uma cisterna nos fundos do imóvel. >

"A quantidade de sangue não batia com a história do acidente doméstico. Após a descoberta, ele confessou. Disse que atirou na cabeça dos pais e no pescoço do irmão, alegando que queria poupá-lo da dor de ficar sem os pais", relatou o delegado. >

Adolescente agiu com frieza, diz polícia>

O adolescente contou à polícia que dormia no quarto dos pais por causa do ar-condicionado. Para se manter acordado, ingeriu um pré-treino antes de cometer os crimes. A arma, pertencente ao pai, estava escondida sob o colchão. Após os assassinatos, ele limpou o chão e arrastou os corpos até a cisterna, distante cerca de 4 a 5 metros do quarto. >

O revólver foi apreendido na casa da avó, que afirmou tê-lo recolhido por medo de acidentes. A polícia acredita que ela não tinha conhecimento do crime. >