BRASIL

Antes de integrar facção, 'Diaba Loira' foi processada por tentar coagir funcionários de loja

Justiça de Santa Catarina não reconheceu ilicitude na conduta de Eweline

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 17:29

Diaba Loira do CV Crédito: Reprodução

Natural do estado de Santa Catarina, a 'Diaba Loira', como ficou conhecida Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, foi processada no estado de nascimento por uma loja, antes de se aliar a facções na capital fluminense. Eweline foi morta na madrugada desta sexta-feira (15), em um confronto entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), grupo do qual fazia parte. Seu corpo foi deixado na região da comunidade de Cascadura, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O processo em que Eweline foi ré é datado de 2019, no Juizado Especial Cível do município de Tubarão, mas foi arquivado em 2020. O autor do pedido de indenização por dano moral é uma loja de confecções.

De acordo com informações da CNN Brasil, a empresa denunciou a 'Diaba Loira' por tentar convencer funcionários a exigir indenização alegando que teriam se machucado no local de trabalho. A ação foi julgada improcedente pela Justiça catarinense, que reconheceu que não havia provas par confirmar a ilicitude na conduta de Eweline, que seria entendida como um "exercício regular do direito".

Eweline então entrou com ação contra a empresa após o julgamento, firmando um acordo com o pagamento de R$ 1,5 mil em indenização por dano moral para ela.

A catarinense chegou ao Rio de Janeiro depois de sobreviver a uma tentativa de feminicídio pelo ex-companheiro, que a esfaqueou em 2022. Na capital fluminense, ela se associou inicialmente ao Comando Vermelho, mas trocou o grupo pelo rival, após confronto entre as duas facções que terminou com três integrantes do TCP mortos.

A traficante era procurada pelo Disque Denúncia e era desertora do CV – quando mudou de lado, chegou a questionar o porquê de a polícia concentrar mais ações em territórios do TCP, ao invés do CV. Ela costumava ostentar fuzis nas redes sociais e ameaçar rivais.