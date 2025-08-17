MINAS GERAIS

Homem morre após queda durante escalada em serra

Corpo do rapaz foi encontrado no final da tarde deste sábado (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:12

Corpo de Bombeiros encontrou o homem já sem vida Crédito: Divulgação/CBMMG

m homem morreu enquanto escalava a Serra do Cipó, em Jaboticatubas, no estado de Minas Gerais. A vítima teve a morte confirmada no local do acidente por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O rapaz é natural de Santa Catarina e tinha 28 anos.

Segundo apurado pelo G1 MG, a vítima, que não teve a identidade divulgada, caiu durante a escalada, na região conhecida como Vale da Perseguida. O caso foi registrado na tarde do último sábado (16).