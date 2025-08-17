Homem morre após queda durante escalada em serra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:12
m homem morreu enquanto escalava a Serra do Cipó, em Jaboticatubas, no estado de Minas Gerais. A vítima teve a morte confirmada no local do acidente por médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O rapaz é natural de Santa Catarina e tinha 28 anos.
Segundo apurado pelo G1 MG, a vítima, que não teve a identidade divulgada, caiu durante a escalada, na região conhecida como Vale da Perseguida. O caso foi registrado na tarde do último sábado (16).
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado no final da tarde, por volta das 18h, e encontrou o corpo da vítima a aproximadamente 200 metros de distância da Pousada Carumbé. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para realização dos laudos periciais que ajudarão a esclarecer as circunstâncias da morte.