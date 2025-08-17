Acesse sua conta
Após proibição polêmica, açaí, maniçoba e tucupi são liberados na COP 30

A decisão de alterar o edital ocorreu após intervenção do ministro do Turismo, Celso Sabino

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 09:09

Açaí
Açaí Crédito: Divulgação

Após polêmica envolvendo a exclusão de alimentos tradicionais da culinária paraense, como açaí e tucupi, a organização da COP 30 decidiu rever o edital que tratava da alimentação durante o evento. A conferência climática será realizada em novembro de 2025, em Belém. As informações são do portal g1.

Neste sábado (16), a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) publicou uma errata removendo a tabela que listava ingredientes e pratos proibidos, incluindo o tucupi, caldo típico feito da mandioca, e o açaí em todas as suas formas, que haviam sido vetados sob a justificativa de risco sanitário.

A decisão de alterar o edital ocorreu após intervenção do ministro do Turismo, Celso Sabino. De acordo com nota oficial do ministério, Sabino articulou diretamente com a OEI e com o secretário-geral da COP, Valter Corrêa, além de se reunir com chefs de cozinha locais. “O ministro do Turismo, Celso Sabino, entrou na articulação com chefes de cozinha paraenses para garantir que pratos e ingredientes típicos da culinária paraense como maniçoba, açaí e tucupi tenham espaço na COP 30”, diz o comunicado.

O edital em questão tem como objetivo selecionar operadores de 87 pontos de venda — entre quiosques e restaurantes — que estarão distribuídos nas áreas Blue Zone (de acesso restrito) e Green Zone (aberta à sociedade civil) durante o evento.

Além de açaí e tucupi, estavam inicialmente vetados itens como sucos de fruta in natura, maionese e molhos caseiros, leite cru e derivados não pasteurizados, doces com ovos sem refrigeração, gelo não industrializado e produtos sem registro sanitário. Todos esses trechos foram excluídos na errata divulgada neste sábado.

O Ministério do Turismo aproveitou para destacar o reconhecimento internacional da gastronomia paraense. “Belém é reconhecida como cidade criativa da Gastronomia pela Unesco e este ano recebeu o prêmio pela publicação Lonely Planet, maior editora de guias de viagem do mundo, como única cidade brasileira entre as 10 melhores gastronomias do mundo”, ressaltou a nota.

