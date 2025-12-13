Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bolsonaristas se revoltam com Trump e propõem retaliação após fim da Magnitsky contra Moraes

Eles comentaram que deixariam de seguir o presidente dos EUA, Donald Trump, no Instagram, após fim de sanções contra ministro do STF

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 10:16

Viviane e Alexandre de Moraes
Viviane e Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução

Após o governo dos Estados Unidos retirar, nessa sexta-feira (12/12), as punições impostas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e à sua esposa, Viviane Barci de Moraes, com base na Lei Magnitsky, internautas bolsornaristas se revoltaram com o presidente norte-americano Donald Trump nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia pedido ao presidente dos EUA a retirada das sanções contra autoridades brasileiras.

Nas redes sociais de Trump, brasileiros se mostraram revoltados com a decisão, fazendo comentários no Instagram como: “Deixando de seguir, tchau”, “Game over para o Brasil”, “Por quê? Por quê?, “Por que retirou as sanções de Moraes” e “Arregou para o Alexandre de Moraes”.

Bolsonaristas se revoltam com Trump após fim da Magnitsky contra Moraes

Bolsonaristas se revoltam com Trump nas redes por Reprodução
Bolsonaristas se revoltam com Trump nas redes por Reprodução
Moraes e a esposa Viviane foram sancionados por lei americana por Reprodução
Moraes e a esposa Viviane foram sancionados por lei americana por Reprodução
1 de 4
Bolsonaristas se revoltam com Trump nas redes por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Moraes agradece Lula após remoção de sanções da Lei Magnitsky: 'Verdade venceu'

EUA retiram Alexandre de Moraes e esposa da lista da lei Magnitsky

Governo Trump sanciona mulher de Moraes com base na Lei Magnitsky

Leia mais no portal Metrópoles, parceiro do Jornal CORREIO

Mais recentes

Imagem - Empresa aérea é condenada a pagar R$ 12 mil a passageira por atraso em voo

Empresa aérea é condenada a pagar R$ 12 mil a passageira por atraso em voo
Imagem - Caso Benício: benefício a médica é anulado 4 dias após técnica de enfermagem ter habeas corpus negado

Caso Benício: benefício a médica é anulado 4 dias após técnica de enfermagem ter habeas corpus negado
Imagem - Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcante em santo católico

Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcante em santo católico

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
01

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026
02

Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026

Imagem - Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia
03

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
04

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista