Bolsonaristas se revoltam com Trump e propõem retaliação após fim da Magnitsky contra Moraes

Eles comentaram que deixariam de seguir o presidente dos EUA, Donald Trump, no Instagram, após fim de sanções contra ministro do STF

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 10:16

Viviane e Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução

Após o governo dos Estados Unidos retirar, nessa sexta-feira (12/12), as punições impostas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e à sua esposa, Viviane Barci de Moraes, com base na Lei Magnitsky, internautas bolsornaristas se revoltaram com o presidente norte-americano Donald Trump nas redes sociais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia pedido ao presidente dos EUA a retirada das sanções contra autoridades brasileiras.

Nas redes sociais de Trump, brasileiros se mostraram revoltados com a decisão, fazendo comentários no Instagram como: “Deixando de seguir, tchau”, “Game over para o Brasil”, “Por quê? Por quê?, “Por que retirou as sanções de Moraes” e “Arregou para o Alexandre de Moraes”.

