Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcante em santo católico

Monsenhor Waldir foi líder religioso na cidade por quase quatro décadas

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08:33

Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcante em santo católico
Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcanti em santo católico Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O processo de beatificação de Waldir Lopes de Castro, conhecido como Monsenhor Waldir, avançou mais uma etapa nesta sexta-feira (12). Cabe agora ao Vaticano avaliar se o sacerdote, que era tio do humorista Tom Cavalcante, pode ser reconhecido como santo pela Igreja Católica.

A etapa diocesana de beatificação tem início após a autorização oficial que permite a abertura do processo. Esse documento foi enviado pelo Vaticano à Diocese de Sobral em 2020. A partir daí, a Igreja passou a coletar documentos, testemunhos e registros sobre a vida do religioso e sua reputação de santidade.

Tio de Tom Cavalcante pode virar santo

Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcanti em santo católico por Reprodução/Redes Sociais
Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcanti em santo católico por Reprodução/Redes Sociais
Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcanti em santo católico por Reprodução/Redes Sociais
1 de 3
Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcanti em santo católico por Reprodução/Redes Sociais

O encerramento desse período foi celebrado com uma cerimônia realizada nesta sexta-feira (13), na Praça do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no município de Marco, segundo o g1 Ceará.

Monsenhor Waldir era irmão de Hugo Cavalcante, pai do humorista Tom Cavalcante, um dos principais nomes do humor no Ceará e no Brasil.

Tom destacou a relação próxima que manteve com o tio e o carinho demonstrado pela população de Marco. 'A nossa relação de proximidade foi sempre muito presente, muito intensa, nas vindas dele à Fortaleza, nas nossas idas até o Marco, onde eu estive algumas vezes. Lá, eu pude sentir o quanto ele é amado pelo povo do Marco, o quanto ele fez por esse povo', afirmou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mutirão vai alterar registros de baianos para que nomes de santo sejam incluídos nos documentos

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Você é feio ou ama café? Saiba que existe um santo que te protege

Em outro trecho, o humorista relembrou um episódio marcante dos últimos momentos de vida do religioso. 'Se os céus, se Deus vai dar a ele, o título divino de santo, ele já o tem aqui na terra. Tem uma passagem que toca muito a todos nós, foi quando, no instante de seu atropelamento, quando a primeira pessoa chega para socorrê-lo, apavorada, gritando, ele disse: ‘Calma, eu já estou nos braços de Nossa Senhora.’ Isso é muito tocante, é muito profundo, e fala desse homem santo em vida', completou.

Monsenhor Waldir foi líder religioso na cidade por quase quatro décadas. Ele nasceu em Sobral, no norte do Ceará, em 2 de fevereiro de 1931, Monsenhor Waldir iniciou o ministério sacerdotal como cooperador da Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, em sua cidade natal. Ele também atuou como professor no Seminário de Sobral e na Escola Técnica de Comércio D. José.

