Igreja conclui etapa que pode transformar tio do humorista Tom Cavalcante em santo católico

Wladmir Pinheiro
Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 08:33
O processo de beatificação de Waldir Lopes de Castro, conhecido como Monsenhor Waldir, avançou mais uma etapa nesta sexta-feira (12). Cabe agora ao Vaticano avaliar se o sacerdote, que era tio do humorista Tom Cavalcante, pode ser reconhecido como santo pela Igreja Católica.
A etapa diocesana de beatificação tem início após a autorização oficial que permite a abertura do processo. Esse documento foi enviado pelo Vaticano à Diocese de Sobral em 2020. A partir daí, a Igreja passou a coletar documentos, testemunhos e registros sobre a vida do religioso e sua reputação de santidade.
O encerramento desse período foi celebrado com uma cerimônia realizada nesta sexta-feira (13), na Praça do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, no município de Marco, segundo o g1 Ceará.
Monsenhor Waldir era irmão de Hugo Cavalcante, pai do humorista Tom Cavalcante, um dos principais nomes do humor no Ceará e no Brasil.
Tom destacou a relação próxima que manteve com o tio e o carinho demonstrado pela população de Marco. 'A nossa relação de proximidade foi sempre muito presente, muito intensa, nas vindas dele à Fortaleza, nas nossas idas até o Marco, onde eu estive algumas vezes. Lá, eu pude sentir o quanto ele é amado pelo povo do Marco, o quanto ele fez por esse povo', afirmou.
Em outro trecho, o humorista relembrou um episódio marcante dos últimos momentos de vida do religioso. 'Se os céus, se Deus vai dar a ele, o título divino de santo, ele já o tem aqui na terra. Tem uma passagem que toca muito a todos nós, foi quando, no instante de seu atropelamento, quando a primeira pessoa chega para socorrê-lo, apavorada, gritando, ele disse: ‘Calma, eu já estou nos braços de Nossa Senhora.’ Isso é muito tocante, é muito profundo, e fala desse homem santo em vida', completou.
Monsenhor Waldir foi líder religioso na cidade por quase quatro décadas. Ele nasceu em Sobral, no norte do Ceará, em 2 de fevereiro de 1931, Monsenhor Waldir iniciou o ministério sacerdotal como cooperador da Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, em sua cidade natal. Ele também atuou como professor no Seminário de Sobral e na Escola Técnica de Comércio D. José.