CURIOSIDADE

Você é feio ou ama café? Saiba que existe um santo que te protege

São Drogo ganha destaque por história inusitada e milagres curiosos

Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:06

São Drogo Crédito: Reprodução

Se existisse um santo com perfil para bombar nas redes, provavelmente seria ele. Pouco conhecido fora de pequenos círculos devocionais na Europa, São Drogo tem uma das histórias mais inusitadas do calendário católico. Nascido em 1105 em Épinoy, na França, ele ficou órfão ainda criança e, aos 18 anos, renunciou à herança para viver como peregrino e penitente. Até aí, nada tão fora do comum. O curioso vem depois.

Ao longo da vida, Drogo ganhou fama por milagres e por um dom quase cinematográfico: o da bilocação, que, segundo relatos, permitia que ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Enquanto trabalhava nos campos, alguns juravam tê-lo visto rezando dentro da igreja, uma habilidade que, convenhamos, facilitaria muito a vida moderna.

Mas o que realmente chama atenção é o título que ele ganhou séculos depois, o de padroeiro dos produtores de café e das pessoas consideradas feias. A associação com o café veio da ligação com o trabalho rural e a rotina simples de quem planta e colhe. Já o apelido de “santo dos feios” surgiu após ele sofrer uma deformação física, possivelmente causada por uma doença de pele, que o fez se isolar em uma pequena cela anexa à igreja de Sebourg, onde viveu por 40 anos.