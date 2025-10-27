Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Você é feio ou ama café? Saiba que existe um santo que te protege

São Drogo ganha destaque por história inusitada e milagres curiosos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:06

São Drogo
São Drogo Crédito: Reprodução

Se existisse um santo com perfil para bombar nas redes, provavelmente seria ele. Pouco conhecido fora de pequenos círculos devocionais na Europa, São Drogo tem uma das histórias mais inusitadas do calendário católico. Nascido em 1105 em Épinoy, na França, ele ficou órfão ainda criança e, aos 18 anos, renunciou à herança para viver como peregrino e penitente. Até aí, nada tão fora do comum. O curioso vem depois.

Delícias de café

Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock) por Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock
Bombom ao creme trufado de café (Imagem: Reprodução Digital | EdiCase) por Imagem: Reprodução Digital | EdiCase
O café contém antioxidantes que contribuem para a saúde celular e prevenção de doenças (Imagem: fast-stock | Shutterstock) por Imagem: fast-stock | Shutterstock
O café oferece diversos benefícios para o organismo, mas deve ser consumido com moderação para evitar malefícios (Imagem: Sunlight_s | Shutterstock) por Imagem: Sunlight_s | Shutterstock
O cuidado com a saúde bucal é essencial para evitar o desgaste do esmalte amolecido pela acidez do café (Imagem: Rido | Shutterstock) por Imagem: Rido | Shutterstock
O café possui benefícios nutricionais significativos (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
O Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
A cafeteira elétrica deve ser desligada após o uso (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Cookie de Nutella e Café Expresso/ Sobrê por Marina Silva/ CORREIO
Frappuccino de Nutella e Croque Monsier/ Lar Café Bistrô por Marina Silva/ CORREIO
1 de 10
Pé-de-moleque com café (Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock) por Imagem: Thais Ceneviva | ShutterStock

Ao longo da vida, Drogo ganhou fama por milagres e por um dom quase cinematográfico: o da bilocação, que, segundo relatos, permitia que ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Enquanto trabalhava nos campos, alguns juravam tê-lo visto rezando dentro da igreja, uma habilidade que, convenhamos, facilitaria muito a vida moderna.

Leia mais

Imagem - Anjo da guarda inesperado surge com recado poderoso para 2 signos: uma boa notícia chegará esta semana e tudo será melhor

Anjo da guarda inesperado surge com recado poderoso para 2 signos: uma boa notícia chegará esta semana e tudo será melhor

Imagem - Anjo da Guarda de segunda (27 de outubro): 3 signos finalmente serão recompensados de formas grandiosas

Anjo da Guarda de segunda (27 de outubro): 3 signos finalmente serão recompensados de formas grandiosas

Imagem - Veja qual o recado de Deus para você nesta segunda (27 de outubro): é hora de ter calma e lembrar que o tempo certo é o Dele

Veja qual o recado de Deus para você nesta segunda (27 de outubro): é hora de ter calma e lembrar que o tempo certo é o Dele

Mas o que realmente chama atenção é o título que ele ganhou séculos depois, o de padroeiro dos produtores de café e das pessoas consideradas feias. A associação com o café veio da ligação com o trabalho rural e a rotina simples de quem planta e colhe. Já o apelido de “santo dos feios” surgiu após ele sofrer uma deformação física, possivelmente causada por uma doença de pele, que o fez se isolar em uma pequena cela anexa à igreja de Sebourg, onde viveu por 40 anos.

Hoje, São Drogo é lembrado como símbolo de humildade, paciência e fé. Sua devoção ainda é viva em algumas regiões da França e da Bélgica, e sua festa é celebrada em 16 de abril.

Tags:

Igreja Católica

Mais recentes

Imagem - A Dama do Pagode cumpre ordem judicial e deixa imóvel em Lauro de Freitas

A Dama do Pagode cumpre ordem judicial e deixa imóvel em Lauro de Freitas
Imagem - 10 atrizes de 'A Viagem' que sumiram da TV: veja como estão e o que fazem hoje

10 atrizes de 'A Viagem' que sumiram da TV: veja como estão e o que fazem hoje
Imagem - Reviravolta em 'Êta Mundo Melhor!': Ernesto e Estela se encontram no hospital nesta segunda (27)

Reviravolta em 'Êta Mundo Melhor!': Ernesto e Estela se encontram no hospital nesta segunda (27)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada