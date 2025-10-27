FÉ

Veja qual o recado de Deus para você nesta segunda (27 de outubro): é hora de ter calma e lembrar que o tempo certo é o Dele

A mensagem tem sido vista como um lembrete de que a fé também se manifesta na espera

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:19

A mensagem do dia chega como um respiro para quem anda cansado, ansioso ou cheio de dúvidas. Em meio à pressa e às cobranças diárias, o recado divino fala sobre a importância de desacelerar por dentro e confiar nos planos que estão sendo preparados, mesmo quando nada parece acontecer.

“Eu estou cuidando. Não se desespere por aquilo que ainda não aconteceu. O tempo certo é o Meu, e o que é seu não vai se perder”, diz a reflexão que tem se espalhado entre fiéis e perfis espirituais nas redes sociais.

A mensagem tem sido vista como um lembrete de que a fé também se manifesta na espera. Segundo líderes religiosos, entregar o controle e manter o coração sereno é um dos maiores exercícios espirituais.