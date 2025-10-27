Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta segunda (27 de outubro): recomeços, foco e decisões que abrem novos caminhos; veja carta e recado para os 12 signos

Veja o conselho do dia para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 00:00

Baralho cigano
Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot deste domingo (26) traz um clima de recomeço. As cartas do dia anunciam encerramentos de fase, clareza sobre questões que estavam confusas e a chegada de boas oportunidades para quem se permitir seguir em frente sem medo. Veja a carta e o conselho para o seu signo.

Leia mais

Imagem - Signo de Escorpião entrará em ciclo de cura; Câncer, Peixes e Capricórnio estarão mais sensíveis

Signo de Escorpião entrará em ciclo de cura; Câncer, Peixes e Capricórnio estarão mais sensíveis

Imagem - Chuva de emoções: 4 signos terão vida amorosa virada de cabeça pra baixo nos próximos dias

Chuva de emoções: 4 signos terão vida amorosa virada de cabeça pra baixo nos próximos dias

Imagem - Disputa, tensões e ciúme: o que os astros reservam para cada signo nesta semana (27/10 a 2/11)

Disputa, tensões e ciúme: o que os astros reservam para cada signo nesta semana (27/10 a 2/11)

Confira o que o tarot revela para cada signo hoje:

Áries – O Carro

A energia da vitória e da direção domina o início da semana. O Carro impulsiona você a agir com determinação e propósito. Conselho: mantenha o foco no que deseja e não se distraia com ruídos externos.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Touro – A Força

A carta traz poder pessoal e autoconfiança. Mesmo diante de desafios, você terá serenidade para resolver tudo com sabedoria. Conselho: aja com firmeza, mas sem perder a doçura.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Gêmeos – O Enamorado

O tarot aponta para dilemas e decisões importantes, principalmente no campo afetivo. Conselho: escolha com o coração, mas mantenha os pés no chão.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução
1 de 5
Gêmeos: amarelo dourado por Reprodução

Câncer – A Justiça

Hora de equilibrar emoções e razão. A carta pede clareza, honestidade e coerência nas atitudes. Conselho: não fuja de responsabilidades, mas aja com leveza.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Leão – O Sol

A segunda chega iluminada e cheia de boas notícias. A carta traz reconhecimento, alegria e sucesso. Conselho: aproveite a boa fase para reforçar vínculos e espalhar otimismo.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Virgem – O Julgamento

Você pode receber uma resposta ou perceber que algo se encaixa de forma inesperada. Conselho: aceite os sinais do destino e aprenda com o que se encerra.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Libra – A Estrela

Um sopro de esperança marca o seu dia. A carta traz fé e tranquilidade após um período de dúvidas. Conselho: confie que o universo está te guiando no caminho certo.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
1 de 5
Libra: quartzo rosa por Reprodução

Escorpião – O Diabo

O tarot alerta para tentações e repetições de padrões. Conselho: não se prenda a situações que te fazem mal. O poder de se libertar está em você.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Sagitário – A Imperatriz

Criatividade e prosperidade abrem a semana. A carta favorece projetos e boas conversas. Conselho: invista em ideias e pessoas que fazem o seu coração vibrar.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

Capricórnio – O Eremita

A segunda pede introspecção e estratégia. Conselho: reserve um tempo para pensar antes de agir. A resposta que você busca virá da reflexão.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Aquário – O Mago

Novos caminhos se abrem e exigem atitude. Conselho: use seus talentos e não espere pelas condições ideais. A ação de hoje define o sucesso de amanhã.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
Aquário: azul turquesa por Reprodução
1 de 5
Aquário: azul turquesa por Reprodução

Peixes – A Temperança

O tarot pede calma e paciência para lidar com os desafios do início da semana. Conselho: confie no tempo das coisas e mantenha a harmonia interior.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
1 de 5
Peixes: azul marinho por Reprodução

A segunda-feira (27) marca o início de um novo ciclo com energia de avanço e lucidez. As cartas mostram que quem agir com consciência e fé nas próprias escolhas encontrará oportunidades sólidas de crescimento.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Tarot Astrologia Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda de segunda (27 de outubro): 3 signos finalmente serão recompensados de formas grandiosas

Anjo da Guarda de segunda (27 de outubro): 3 signos finalmente serão recompensados de formas grandiosas
Imagem - Baralho Cigano desta segunda (27 de outubro): carta do dia é A Chave; o que parecia trancado agora encontra um caminho de passagem

Baralho Cigano desta segunda (27 de outubro): carta do dia é A Chave; o que parecia trancado agora encontra um caminho de passagem
Imagem - Carla Perez treina com o filho fisiculturista e ganha elogio

Carla Perez treina com o filho fisiculturista e ganha elogio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada