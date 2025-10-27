Tarot desta segunda (27 de outubro): recomeços, foco e decisões que abrem novos caminhos; veja carta e recado para os 12 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 00:00
O tarot deste domingo (26) traz um clima de recomeço. As cartas do dia anunciam encerramentos de fase, clareza sobre questões que estavam confusas e a chegada de boas oportunidades para quem se permitir seguir em frente sem medo. Veja a carta e o conselho para o seu signo.
Confira o que o tarot revela para cada signo hoje:
Áries – O Carro
A energia da vitória e da direção domina o início da semana. O Carro impulsiona você a agir com determinação e propósito. Conselho: mantenha o foco no que deseja e não se distraia com ruídos externos.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Touro – A Força
A carta traz poder pessoal e autoconfiança. Mesmo diante de desafios, você terá serenidade para resolver tudo com sabedoria. Conselho: aja com firmeza, mas sem perder a doçura.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Gêmeos – O Enamorado
O tarot aponta para dilemas e decisões importantes, principalmente no campo afetivo. Conselho: escolha com o coração, mas mantenha os pés no chão.
As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado
Câncer – A Justiça
Hora de equilibrar emoções e razão. A carta pede clareza, honestidade e coerência nas atitudes. Conselho: não fuja de responsabilidades, mas aja com leveza.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão – O Sol
A segunda chega iluminada e cheia de boas notícias. A carta traz reconhecimento, alegria e sucesso. Conselho: aproveite a boa fase para reforçar vínculos e espalhar otimismo.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Virgem – O Julgamento
Você pode receber uma resposta ou perceber que algo se encaixa de forma inesperada. Conselho: aceite os sinais do destino e aprenda com o que se encerra.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Libra – A Estrela
Um sopro de esperança marca o seu dia. A carta traz fé e tranquilidade após um período de dúvidas. Conselho: confie que o universo está te guiando no caminho certo.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Escorpião – O Diabo
O tarot alerta para tentações e repetições de padrões. Conselho: não se prenda a situações que te fazem mal. O poder de se libertar está em você.
As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo
Sagitário – A Imperatriz
Criatividade e prosperidade abrem a semana. A carta favorece projetos e boas conversas. Conselho: invista em ideias e pessoas que fazem o seu coração vibrar.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
Capricórnio – O Eremita
A segunda pede introspecção e estratégia. Conselho: reserve um tempo para pensar antes de agir. A resposta que você busca virá da reflexão.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Aquário – O Mago
Novos caminhos se abrem e exigem atitude. Conselho: use seus talentos e não espere pelas condições ideais. A ação de hoje define o sucesso de amanhã.
As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa
Peixes – A Temperança
O tarot pede calma e paciência para lidar com os desafios do início da semana. Conselho: confie no tempo das coisas e mantenha a harmonia interior.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
A segunda-feira (27) marca o início de um novo ciclo com energia de avanço e lucidez. As cartas mostram que quem agir com consciência e fé nas próprias escolhas encontrará oportunidades sólidas de crescimento.