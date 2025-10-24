ASTROLOGIA

Disputa, tensões e ciúme: o que os astros reservam para cada signo nesta semana (27/10 a 2/11)

É um período em que o universo exige coragem para olhar para as sombras

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:12

O céu da semana promete intensidade e transformações profundas. O Sol segue em Escorpião, em quadratura com Plutão, o que desperta o desejo de mudança, mas também traz confrontos de poder e verdades difíceis de encarar. É um período em que o universo exige coragem para olhar para as sombras, entender os próprios limites e aprender a deixar o controle de lado.

Mercúrio e Marte também se unem em Escorpião, acelerando os pensamentos e deixando a comunicação mais direta e, às vezes, cortante. Já a oposição com Urano indica imprevistos e mudanças súbitas, especialmente nas relações. Será essencial respirar fundo, agir com cautela e evitar reações impulsivas.

Confira as previsões completas para os 12 signos:

Áries

A energia escorpiana mexe com suas emoções e te convida a mergulhar nas verdades que você tem evitado. Assuntos mal resolvidos podem vir à tona, especialmente nas relações mais próximas. Cuidado com respostas rápidas e discussões que podem sair do controle. No trabalho, busque agir com estratégia e evite tomar decisões por impulso. É tempo de investigar mais e reagir menos.

Touro

Tensões podem surgir em parcerias e sociedades, tanto no campo pessoal quanto profissional. Seu anjo protetor pede diplomacia e escuta. Evite se apegar ao controle ou reagir com teimosia. Questões financeiras também pedem cuidado, principalmente com contratos e promessas. Por outro lado, se houver coragem para o diálogo, você pode transformar de vez um vínculo importante.

Gêmeos

As exigências aumentam e será preciso colocar a mente em ordem. A semana pede foco e organização, principalmente na rotina e na saúde. Cuidado para não absorver a pressão alheia e acabar descontando em quem não tem culpa. A impulsividade pode gerar ruídos, então pratique a escuta e a leveza. No amor, evite idealizar demais o outro.

Câncer

O emocional estará à flor da pele. Você sentirá tudo de forma mais intensa e pode reagir de modo exagerado diante de pequenas situações. As relações familiares pedem paciência e cuidado, assim como o corpo, que pode sentir os reflexos do estresse. O segredo está em equilibrar emoção e razão, sem deixar que o medo do confronto te paralise.

Leão

O foco da semana está na vida familiar e emocional. Conflitos antigos podem reaparecer, pedindo maturidade e perdão. No amor, evite atitudes impulsivas e palavras ditas sem pensar. Mudanças dentro de casa ou no trabalho podem parecer desconfortáveis, mas vêm para te libertar de padrões que já não servem. Aceite o novo com confiança.

Virgem

Você estará mais analítico e intenso. Conversas importantes exigirão sensibilidade, pois o clima tende a ficar tenso. No campo financeiro, evite exageros e gastos por impulso. Essa é uma boa semana para reorganizar a mente, limpar pendências e se afastar de quem te esgota. Sua clareza mental será seu maior escudo.

Libra

O céu te desafia a equilibrar razão e emoção. As relações exigem mais franqueza, e algumas pessoas podem mostrar um lado que você ainda não conhecia. Evite fazer promessas apenas para agradar. No trabalho, priorize o que te traz estabilidade e evite sobrecargas. O autocuidado será essencial.

Escorpião

Com tantos planetas no seu signo, a intensidade aumenta. O desejo de transformação é forte, mas o excesso de controle pode te desgastar. Busque equilíbrio e evite reagir de forma impulsiva. O momento é ideal para se reconectar com seu poder pessoal, mas sem impor sua vontade. Nas finanças, seja cauteloso. No amor, a paixão vem com força, mas também com ciúmes, cuide para não exagerar.

Sagitário

Você sentirá necessidade de se afastar do barulho e refletir sobre os últimos meses. É uma semana de limpeza emocional e espiritual. Conflitos com amigos ou grupos podem surgir se houver mal-entendidos. Preserve sua energia e evite disputas. A intuição estará aguçada e mostrará o que precisa ficar e o que deve ir.

Capricórnio

O foco estará nas relações sociais e profissionais. Jogos de poder e tensões podem testar sua paciência, mas também te colocar em posição de destaque. Mantenha o controle emocional e não se envolva em disputas desnecessárias. O reconhecimento chega para quem age com sabedoria e calma.

Aquário

Os astros pedem estratégia e intuição no trabalho. Mudanças podem acontecer de forma repentina, exigindo flexibilidade. Use a criatividade para contornar os desafios. No campo afetivo, evite respostas frias ou distantes, a comunicação precisa ser clara e empática. É uma semana para crescer sem se perder de si.

Peixes

Transformações internas ganham força. Você pode sentir necessidade de mudar algo grande: de cidade, de curso, de rumo. O universo pede coragem e confiança. Evite se prender a velhos medos. No amor, o momento é de entrega verdadeira, mas sem idealizações. A fé será sua maior aliada nesta fase.

