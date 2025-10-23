ASTROLOGIA

Prepara o bolso: 4 signos vão ter baque financeiro no final do ano

É preciso quitar as dívidas e mudar a forma de lidar com o dinheiro para dar conta do que os astros preveem para alguns

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:00

Signos e dinheiro

O fim do ano vai chegar como uma avalanche no bolso de alguns, mexendo com todas finanças e reservas de emergência. O baque previstos pelo Astrologia será resultado de postura de sempre acumular pendências e aproveitar sem se preocupar com a amanhã, que é típico de 4 signos. Porém, para o encerrar o ciclo de forma leve, cada um deles poderá se adaptar de uma alguma forma e talvez conseguir conter os gastos que chegarão com mais maestria.

Veja 4 signos que precisam se preparar revendo dívidas e compromissos de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Áries

Áries costuma agir por impulso, inclusive nas finanças. Por isso, é comum se empolgar e gastar mais do que o necessário. Entretanto, neste fim de ano, o ideal é frear um pouco e priorizar o essencial. Fazer uma lista com tudo o que precisa pagar e colocar prazos pode ajudar, e muito, a manter o foco e consegui superar o baque ao entrar no próximo ano.

Leão

Leão adora viver bem e não mede esforços para bancar um estilo de vida mais confortável. No entanto, é justamente esse gosto pelo luxo que pode desequilibrar as contas. Por isso, este é o momento certo para revisar os gastos e cortar o que não é prioridade. Assim, sobra mais espaço para investir em planos realmente importantes para o futuro.

Libra

Libra tenta agradar todo mundo e, às vezes, se enrola por isso, inclusive financeiramente. Comprar presentes, participar de todos os rolês e assumir compromissos que não cabem no orçamento é uma cilada. Por isso, vale analisar com calma o que é possível manter e o que precisa ser deixado de lado. Dessa forma, o signo recupera o equilíbrio que tanto preza.

Peixes