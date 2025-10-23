ASTROLOGIA

Três signos vivem um dia decisivo no amor hoje (23 de outubro); veja as previsões

Energias do dia favorecem reconciliações, declarações e novos começos

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta quinta-feira, dia 23 de outubro, é um daqueles dias em que o amor se manifesta nos gestos simples: um olhar, uma palavra, um reencontro. A comunicação está aberta, e a empatia será o elo que une corações. Para alguns signos, o dia traz sorte no amor e conexões verdadeiras que podem marcar um novo começo. Veja a previsão do site "The Daily Jagran".

Áries: Hoje o amor pede paciência e escuta. Evite reagir no calor do momento e procure compreender o outro antes de agir. Conversas calmas podem curar feridas antigas. Dica cósmica: gentileza é a linguagem do amor.

Touro: O dia favorece gestos simples, mas cheios de significado. Mostre afeto com atitudes práticas. Casais fortalecem a parceria e solteiros podem conhecer alguém confiável. Dica cósmica: estabilidade é a base do encanto.

Gêmeos: O amor se expressa com leveza e bom humor. Risadas, flertes e conversas animadas criam laços genuínos. Casais redescobrem a sintonia e solteiros podem se surpreender com um novo interesse. Dica cósmica: palavras doces abrem caminhos.

Câncer: A emoção está à flor da pele - use isso a favor da conexão. Casais encontram harmonia ao falar com o coração, e solteiros podem se encantar com alguém acolhedor. Dica cósmica: vulnerabilidade é força.

Os signos no amor 1 de 12

Leão: O charme está em alta, e o amor responde com intensidade. Momentos de admiração mútua fortalecem os vínculos. Solteiros podem atrair alguém que valoriza sua confiança e generosidade. Dica cósmica: brilhar junto é mais bonito do que brilhar sozinho.

Virgem: O amor ganha forma na dedicação e no cuidado. Demonstre seus sentimentos de forma prática, mas sincera. Casais crescem juntos e solteiros atraem pessoas que apreciam sua autenticidade. Dica cósmica: o detalhe é o toque da alma.

Libra: Tudo flui naturalmente - o amor está no ar e você se torna o centro dessa harmonia. Parcerias se equilibram e solteiros encantam com doçura e elegância. Dica cósmica: amar com leveza é um dom.

Escorpião: O dia traz profundidade e reconciliação. Emoções intensas podem se transformar em entendimento e carinho. Casais se fortalecem e solteiros se atraem por conexões autênticas. Dica cósmica: abrir o coração é libertar-se.

Os signos no trabalho 1 de 12

Sagitário: O amor nasce da amizade e da alegria. O bom humor aproxima e revela afinidades inesperadas. Casais encontram novos motivos para rir juntos. Dica cósmica: amor é liberdade compartilhada.

Capricórnio: O dia pede equilíbrio entre razão e emoção. Valorize a presença e o gesto. Solteiros atraem pessoas maduras e sinceras. Dica cósmica: constância é a forma mais silenciosa de amor.

Aquário: Conversas sinceras criam intimidade. O amor pode surgir de ideias compartilhadas ou sonhos em comum. Dica cósmica: o diálogo é a ponte entre os corações.