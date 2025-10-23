Acesse sua conta
Três signos vivem um dia decisivo no amor hoje (23 de outubro); veja as previsões

Energias do dia favorecem reconciliações, declarações e novos começos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Esta quinta-feira, dia 23 de outubro, é um daqueles dias em que o amor se manifesta nos gestos simples: um olhar, uma palavra, um reencontro. A comunicação está aberta, e a empatia será o elo que une corações. Para alguns signos, o dia traz sorte no amor e conexões verdadeiras que podem marcar um novo começo. Veja a previsão do site "The Daily Jagran".

Áries: Hoje o amor pede paciência e escuta. Evite reagir no calor do momento e procure compreender o outro antes de agir. Conversas calmas podem curar feridas antigas. Dica cósmica: gentileza é a linguagem do amor.

Touro: O dia favorece gestos simples, mas cheios de significado. Mostre afeto com atitudes práticas. Casais fortalecem a parceria e solteiros podem conhecer alguém confiável. Dica cósmica: estabilidade é a base do encanto.

Gêmeos: O amor se expressa com leveza e bom humor. Risadas, flertes e conversas animadas criam laços genuínos. Casais redescobrem a sintonia e solteiros podem se surpreender com um novo interesse. Dica cósmica: palavras doces abrem caminhos.

Câncer: A emoção está à flor da pele - use isso a favor da conexão. Casais encontram harmonia ao falar com o coração, e solteiros podem se encantar com alguém acolhedor. Dica cósmica: vulnerabilidade é força.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Leão: O charme está em alta, e o amor responde com intensidade. Momentos de admiração mútua fortalecem os vínculos. Solteiros podem atrair alguém que valoriza sua confiança e generosidade. Dica cósmica: brilhar junto é mais bonito do que brilhar sozinho.

Virgem: O amor ganha forma na dedicação e no cuidado. Demonstre seus sentimentos de forma prática, mas sincera. Casais crescem juntos e solteiros atraem pessoas que apreciam sua autenticidade. Dica cósmica: o detalhe é o toque da alma.

Libra: Tudo flui naturalmente - o amor está no ar e você se torna o centro dessa harmonia. Parcerias se equilibram e solteiros encantam com doçura e elegância. Dica cósmica: amar com leveza é um dom.

Escorpião: O dia traz profundidade e reconciliação. Emoções intensas podem se transformar em entendimento e carinho. Casais se fortalecem e solteiros se atraem por conexões autênticas. Dica cósmica: abrir o coração é libertar-se.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Sagitário: O amor nasce da amizade e da alegria. O bom humor aproxima e revela afinidades inesperadas. Casais encontram novos motivos para rir juntos. Dica cósmica: amor é liberdade compartilhada.

Capricórnio: O dia pede equilíbrio entre razão e emoção. Valorize a presença e o gesto. Solteiros atraem pessoas maduras e sinceras. Dica cósmica: constância é a forma mais silenciosa de amor.

Aquário: Conversas sinceras criam intimidade. O amor pode surgir de ideias compartilhadas ou sonhos em comum. Dica cósmica: o diálogo é a ponte entre os corações.

Peixes: Emoções profundas ganham voz e clareza. O amor se expressa de forma doce e intuitiva. Casais vivem momentos de ternura; solteiros se aproximam de pessoas sensíveis. Dica cósmica: sentir é o primeiro passo para amar.

