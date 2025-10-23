Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta quinta (23 de outubro): tempo de espera acabou, veja os 2 signos que não poderão mais evitar o destino

Decisões precisam ser tomadas

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A energia deste dia é intensa, transformadora e, para alguns, definitiva. O Anjo da Guarda chega com uma mensagem que não deixa espaço para dúvidas: o tempo da espera acabou. Decisões precisam ser tomadas, e o universo vai agir com força para colocar cada um exatamente onde deve estar. É o tipo de dia em que tudo muda em questão de horas, e, mesmo que doa, é o início de um novo caminho que não pode mais ser evitado.

Escorpião

O Anjo da Guarda de Escorpião anuncia um rompimento de ilusões. O que você fingia não ver agora se escancara diante dos seus olhos. O universo está te empurrando para longe do que te enfraquece e para perto da sua verdadeira essência. Pode ser uma decisão dolorosa, mas é libertadora. O anjo pede coragem para encerrar o que te prende e confiança para caminhar rumo ao que te transforma.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

O anjo de Capricórnio traz uma força avassaladora de mudança. O que você vinha adiando, uma conversa, uma escolha, um encerramento, agora se torna inadiável. Tudo o que for estável, mas vazio, vai ruir para que você possa construir algo com propósito. O anjo pede que você não resista: quando o destino decide agir, é sinal de que o novo já está pronto para entrar.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Dica do dia

O Anjo da Guarda avisa que o tempo da estagnação terminou. O que o universo tira hoje não é castigo, é proteção. Mesmo que pareça caos, tudo está sendo reorganizado para te colocar no lugar certo, com as pessoas certas. Aceite o empurrão do destino — ele é o primeiro passo para a virada que você esperava.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

