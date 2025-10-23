ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta quinta (23 de outubro): tempo de espera acabou, veja os 2 signos que não poderão mais evitar o destino

Decisões precisam ser tomadas

Fernanda Varela

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A energia deste dia é intensa, transformadora e, para alguns, definitiva. O Anjo da Guarda chega com uma mensagem que não deixa espaço para dúvidas: o tempo da espera acabou. Decisões precisam ser tomadas, e o universo vai agir com força para colocar cada um exatamente onde deve estar. É o tipo de dia em que tudo muda em questão de horas, e, mesmo que doa, é o início de um novo caminho que não pode mais ser evitado.

Escorpião

O Anjo da Guarda de Escorpião anuncia um rompimento de ilusões. O que você fingia não ver agora se escancara diante dos seus olhos. O universo está te empurrando para longe do que te enfraquece e para perto da sua verdadeira essência. Pode ser uma decisão dolorosa, mas é libertadora. O anjo pede coragem para encerrar o que te prende e confiança para caminhar rumo ao que te transforma.

Capricórnio

O anjo de Capricórnio traz uma força avassaladora de mudança. O que você vinha adiando, uma conversa, uma escolha, um encerramento, agora se torna inadiável. Tudo o que for estável, mas vazio, vai ruir para que você possa construir algo com propósito. O anjo pede que você não resista: quando o destino decide agir, é sinal de que o novo já está pronto para entrar.

