A vida muda completamente para esses 3 signos depois de hoje (23 de outubro)

Universo abre um novo capítulo de cura, força e liberdade; veja a previsão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 05:00

Signos, horóscopo, zodíaco e astrologia
Signos, horóscopo, zodíaco e astrologia Crédito: Reprodução

Depois de um longo período de provações, três signos entram em uma nova fase a partir desta quinta-feira, dia 23 de outubro. A energia muda completamente, e o que antes parecia pesado se transforma em propósito, e o que parecia fim se revela um novo começo. Esses signos finalmente respiram aliviados e percebem que são os próprios responsáveis por essa virada tão esperada.

Áries:

Você sente o peso sair dos ombros e a coragem voltar com força total. Tudo o que antes te travava agora parece ter sido apenas um treino para o que vem a seguir. A autoconfiança renasce, e com ela vem a vontade de fazer acontecer - do seu jeito, no seu ritmo.

Dica cósmica: use o que aprendeu para agir com mais sabedoria, não com pressa.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Sagitário:

A sensação é de liberdade. As incertezas perdem força e dão lugar a uma esperança genuína, mais madura e estável. Você percebe que o otimismo nunca te abandonou, apenas estava guardado, esperando o momento certo de voltar à superfície. Agora, ele se mistura com propósito e clareza.

Dica cósmica: sonhar alto continua sendo seu dom, mas agora você tem os pés firmes no chão para concretizar tudo.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Características do signo de Sagitário por Reprodução

Peixes:

Um ciclo emocional chega ao fim, e você se sente mais leve, inspirado e pronto para o novo. As últimas semanas te ensinaram o poder da resiliência - e agora vem a recompensa. As próximas fases da sua jornada trazem paz, autoconhecimento e oportunidades que refletem o quanto você evoluiu.

Dica cósmica: não olhe para trás, o futuro finalmente está te chamando.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução

Características de Peixes por Reprodução

Signo Áries Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

