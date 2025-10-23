ASTROLOGIA

A vida muda completamente para esses 3 signos depois de hoje (23 de outubro)

Universo abre um novo capítulo de cura, força e liberdade; veja a previsão

Giuliana Mancini

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 05:00

Signos, horóscopo, zodíaco e astrologia Crédito: Reprodução

Depois de um longo período de provações, três signos entram em uma nova fase a partir desta quinta-feira, dia 23 de outubro. A energia muda completamente, e o que antes parecia pesado se transforma em propósito, e o que parecia fim se revela um novo começo. Esses signos finalmente respiram aliviados e percebem que são os próprios responsáveis por essa virada tão esperada.

Áries:

Você sente o peso sair dos ombros e a coragem voltar com força total. Tudo o que antes te travava agora parece ter sido apenas um treino para o que vem a seguir. A autoconfiança renasce, e com ela vem a vontade de fazer acontecer - do seu jeito, no seu ritmo.

Dica cósmica: use o que aprendeu para agir com mais sabedoria, não com pressa.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Sagitário:

A sensação é de liberdade. As incertezas perdem força e dão lugar a uma esperança genuína, mais madura e estável. Você percebe que o otimismo nunca te abandonou, apenas estava guardado, esperando o momento certo de voltar à superfície. Agora, ele se mistura com propósito e clareza.

Dica cósmica: sonhar alto continua sendo seu dom, mas agora você tem os pés firmes no chão para concretizar tudo.

Características do signo de Sagitário 1 de 9

Peixes:

Um ciclo emocional chega ao fim, e você se sente mais leve, inspirado e pronto para o novo. As últimas semanas te ensinaram o poder da resiliência - e agora vem a recompensa. As próximas fases da sua jornada trazem paz, autoconhecimento e oportunidades que refletem o quanto você evoluiu.

Dica cósmica: não olhe para trás, o futuro finalmente está te chamando.