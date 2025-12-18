Acesse sua conta
Irmãos separados na infância descobrem laço de sangue após 10 anos trabalhando como patrão e empregado

História emocionante veio à tona durante conversa casual; família foi reunida após décadas

  Heider Sacramento

  Heider Sacramento

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:57

Irmãos trabalharam por 10 anos na mesma empresa
Crédito: Rerodução/Instagram

Aos 10 anos, Antônio Nunes viu dois de seus irmãos mais novos serem entregues para adoção. Sem saber seus nomes ou paradeiro, ele cresceu com uma única certeza: um dia os encontraria. O que ele não imaginava era que um deles já fazia parte de sua vida sem que nenhum dos dois soubesse.

Criado pela avó em Blumenau (SC), Antônio sempre buscou informações sobre os irmãos desaparecidos. O primeiro reencontro aconteceu em 2016, quando Jefferson Greueli, um deles, descobriu a verdade sobre sua adoção após a morte do pai adotivo. Com a revelação, Jefferson encontrou Antônio e juntos iniciaram a busca pelo irmão caçula.

As dificuldades eram muitas: o sistema de adoção não oferecia respostas e a única pista veio de uma cabeleireira que intermediou o processo na década de 1980. Ela se lembrava apenas do nome do pai adotivo: João. No entanto, revelou um detalhe importante — o irmão perdido ainda morava na cidade e havia sido visto votando nas últimas eleições.

O que Antônio jamais suspeitou é que, por uma década, o irmão caçula esteve ao seu lado. Maicon Luciani, funcionário de sua empresa e amigo de longa data, não fazia ideia de que trabalhava para o próprio irmão biológico.

Tudo mudou durante uma viagem de negócios, quando Maicon comentou, de maneira despretensiosa, que era adotado e que seu sobrenome de origem era Nunes. A coincidência fez Antônio congelar. A confirmação veio quando Maicon mencionou que sua adoção havia sido intermediada por uma cabeleireira da rodoviária.“Você é meu irmão, cara!”, exclamou Antônio, surpreso com a descoberta.

Maicon ficou em choque. Mas à medida que as histórias se encaixavam, a verdade tornou-se inegável. Antônio e Jefferson enfim encontraram o caçula, encerrando uma busca que durou toda a vida.“A vida é uma caixinha de surpresas”, diz Antônio, emocionado com o desfecho inesperado.

