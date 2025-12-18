Acesse sua conta
Perícia confirma fraude em documentos com assinaturas atribuídas a Ana Hickmann

Exames técnicos indicam que a grafia não pertence à apresentadora e reforçam que ela foi vítima de falsificação em contratos bancários

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 08:48

Perícia aponta que assinaturas em contratos bancários não são de Ana Hickmann e reforça suspeita de fraude
Crédito: Reprodução

Um novo laudo pericial divulgado pela equipe de Ana Hickmann concluiu que assinaturas atribuídas à apresentadora em contratos bancários não são autênticas. A análise técnica apontou divergências claras entre a grafia original da comunicadora e aquela presente nos documentos, reforçando a tese de que seu nome foi utilizado sem autorização em operações financeiras.

De acordo com o comunicado oficial, a perícia mais recente envolve contratos ligados ao Banco Safra. No entanto, esse não teria sido um episódio isolado. Avaliações anteriores já haviam identificado problemas semelhantes em documentos associados ao Banco do Brasil e ao Itaú, afastando qualquer responsabilidade direta de Ana Hickmann e fortalecendo a linha de defesa de que ela foi alvo de fraude.

As investigações passaram a concentrar suspeitas na ex-assistente pessoal da apresentadora, Claudia Helena dos Santos. O caso ganhou ainda mais repercussão após a divulgação de um áudio atribuído à ex-diretora financeira da empresa, Bruna Petinelli. No material, ela afirma que as assinaturas teriam sido falsificadas a pedido de Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, sem que a apresentadora tivesse conhecimento.

Ana Hickmann

Ana Hickman e ex-marido Alexandre Correa por Reprodução
Ana Hickman por Reprodução
Ana Hickman e ex-marido Alexandre Correa por Reprodução
Ana Hickman por Reprodução
Ana Hickman por Reprodução
1 de 5
Ana Hickman e ex-marido Alexandre Correa por Reprodução

Na ação judicial, Ana Hickmann acusa o ex-marido de ter forjado ao menos 48 assinaturas ao longo dos anos. A defesa sustenta que a ex-assistente teria reproduzido a grafia da apresentadora de forma recorrente, a ponto de desenvolver uma versão própria da assinatura para uso em documentos oficiais. Os papéis questionados teriam sido utilizados em contratos firmados com os bancos Safra, Itaú e Daycoval.

Alexandre Correa nega as acusações desde o início do processo e declarou que “não haveria como comprovar se as assinaturas foram ou não feitas” pela apresentadora.

