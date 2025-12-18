Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após caso de Isis Valverde, Marcos Pitombo expõe perseguição e denuncia stalker

Ator diz viver há mais de um ano sob ameaça de stalker e cobra medidas mais eficazes da Justiça

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07:51

Marcos Pitombo expoe perseguição de stalker
Marcos Pitombo expoe perseguição de stalker Crédito: Reprodução

Marcos Pitombo usou as redes sociais para fazer um relato contundente sobre perseguição após a repercussão do caso envolvendo Isis Valverde, que teve um homem preso em flagrante no condomínio onde mora, no Rio de Janeiro. O ator revelou que enfrenta uma situação semelhante há mais de um ano e decidiu tornar o caso público como forma de alerta.

Em publicação no Instagram, Pitombo afirmou que é alvo de um stalker com quem nunca teve qualquer tipo de relação. Segundo ele, o homem acompanha sua rotina, frequenta os mesmos lugares e chega a persegui-lo em ambientes de trabalho, como teatros onde o ator se apresenta. “Também sou perseguido por um stalker, com quem nunca tive nenhum tipo de contato ou relação anterior”, escreveu.

Marcos Pitombo expõe stalker

Marcos Pitombo expõe perseguição de stalker por Reprodução/Instagram
Marcos Pitombo expõe perseguição de stalker por Reprodução/Instagram
Marcos Pitombo expõe perseguição de stalker por Reprodução/Instagram
Marcos Pitombo expõe perseguição de stalker por Reprodução/Instagram
Marcos Pitombo expõe perseguição de stalker por Reprodução/Instagram
Marcos Pitombo expõe perseguição de stalker por Reprodução/Instagram
1 de 6
Marcos Pitombo expõe perseguição de stalker por Reprodução/Instagram

O ator contou que já registrou boletim de ocorrência e que o Ministério Público chegou a aplicar medidas protetivas. Ainda assim, a perseguição não cessou. De acordo com Pitombo, o homem continua constrangendo pessoas próximas por meio das redes sociais e enviando ameaças diretas.

Além do desabafo, Marcos compartilhou um vídeo gravado por ele mesmo no momento em que confronta o perseguidor. Nas imagens, o ator avisa que irá procurar a polícia e reforça que a atitude configura crime, destacando que havia testemunhas no local.

O artista também divulgou prints de mensagens recebidas, com conteúdo sexual explícito e ameaçador. Segundo ele, o material já integra o processo judicial e soma mais de 300 páginas de registros anexados como prova.

Ao comentar o caso, Pitombo destacou a importância de a Justiça tratar o tema com seriedade e rigor. Para o ator, a exposição é uma forma de reforçar que perseguição não é exagero nem brincadeira, mas uma violência real que precisa ser combatida com ações efetivas.

Leia mais

Imagem - Como é a cobertura dos sonhos de Sabrina Sato em São Paulo com projeto assinado por arquiteto das estrelas

Como é a cobertura dos sonhos de Sabrina Sato em São Paulo com projeto assinado por arquiteto das estrelas

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Carta A Força revela dia de equilíbrio emocional e maturidade para os signos nesta quinta (18 de dezembro)

Carta A Força revela dia de equilíbrio emocional e maturidade para os signos nesta quinta (18 de dezembro)

Tags:

Isis Valverde Marcos Pitombo

Mais recentes

Imagem - Como é a cobertura dos sonhos de Sabrina Sato em São Paulo com projeto assinado por arquiteto das estrelas

Como é a cobertura dos sonhos de Sabrina Sato em São Paulo com projeto assinado por arquiteto das estrelas
Imagem - Hoje (18 de dezembro) marca o início de uma era de cura e alívio emocional para 3 signos

Hoje (18 de dezembro) marca o início de uma era de cura e alívio emocional para 3 signos
Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance
01

Anjo da Guarda pede coragem para 4 signos nesta quinta (18 de dezembro): mesmo com medo, encare e avance

Imagem - Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)
02

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Imagem - Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026
03

Rota refeita: 4 signos vão mudar de emprego no início de 2026

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal