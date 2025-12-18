CASO GRAVE

Após caso de Isis Valverde, Marcos Pitombo expõe perseguição e denuncia stalker

Ator diz viver há mais de um ano sob ameaça de stalker e cobra medidas mais eficazes da Justiça

Heider Sacramento

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07:51

Marcos Pitombo expoe perseguição de stalker Crédito: Reprodução

Marcos Pitombo usou as redes sociais para fazer um relato contundente sobre perseguição após a repercussão do caso envolvendo Isis Valverde, que teve um homem preso em flagrante no condomínio onde mora, no Rio de Janeiro. O ator revelou que enfrenta uma situação semelhante há mais de um ano e decidiu tornar o caso público como forma de alerta.

Em publicação no Instagram, Pitombo afirmou que é alvo de um stalker com quem nunca teve qualquer tipo de relação. Segundo ele, o homem acompanha sua rotina, frequenta os mesmos lugares e chega a persegui-lo em ambientes de trabalho, como teatros onde o ator se apresenta. “Também sou perseguido por um stalker, com quem nunca tive nenhum tipo de contato ou relação anterior”, escreveu.

O ator contou que já registrou boletim de ocorrência e que o Ministério Público chegou a aplicar medidas protetivas. Ainda assim, a perseguição não cessou. De acordo com Pitombo, o homem continua constrangendo pessoas próximas por meio das redes sociais e enviando ameaças diretas.

Além do desabafo, Marcos compartilhou um vídeo gravado por ele mesmo no momento em que confronta o perseguidor. Nas imagens, o ator avisa que irá procurar a polícia e reforça que a atitude configura crime, destacando que havia testemunhas no local.

O artista também divulgou prints de mensagens recebidas, com conteúdo sexual explícito e ameaçador. Segundo ele, o material já integra o processo judicial e soma mais de 300 páginas de registros anexados como prova.