Como é a cobertura dos sonhos de Sabrina Sato em São Paulo com projeto assinado por arquiteto das estrelas

Heider Sacramento
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 07:19
Sabrina Sato realizou um sonho antigo ao se mudar para uma cobertura dúplex nos Jardins, em São Paulo. O imóvel, que levou anos até ser encontrado, traduz exatamente o que a apresentadora buscava desde a infância: um lar amplo, com cara de casa suspensa, áreas generosas para receber amigos e família e um projeto arquitetônico que refletisse sua personalidade.
Com 655 metros quadrados, o apartamento ocupa o topo de um prédio recém-construído e foi totalmente concebido pelo arquiteto Arthur Casas, nome admirado por Sabrina há anos. O projeto valoriza o pé-direito alto, que chega a mais de cinco metros em alguns ambientes, grandes esquadrias e uma vista privilegiada do skyline paulistano.
A área social integra living, sala de jantar, cozinha gourmet e deck externo, criando um espaço fluido e ideal para confraternizações. Materiais como madeira clara, granito rústico e brises de madeira ajudam a equilibrar sofisticação e aconchego. A decoração segue uma paleta neutra, com obras de arte e móveis assinados por grandes nomes do design brasileiro e internacional.
Cobertura de Sabrina Sato
Um dos diferenciais do apartamento é a divisão clara entre vida pessoal e profissional. Pensando na rotina intensa da apresentadora, o projeto incluiu uma entrada independente para a equipe, que leva diretamente a um camarim de 22 metros quadrados. No espaço, Sabrina se prepara para gravações, recebe imprensa, faz cabelo e maquiagem e até produz fotos, tudo sem interferir na área íntima da casa.
No pavimento superior ficam as suítes, reservadas exclusivamente à vida familiar. Durante a reforma, Sabrina descobriu que estava grávida de Zoe, sua primeira filha com Duda Nagle, e uma das suítes foi adaptada para se transformar no quarto da bebê. O andar reforça a proposta de privacidade e acolhimento, contrastando com a grandiosidade da área social.
A cobertura ainda conta com piscina integrada à churrasqueira, antessalas multifuncionais e ambientes que se transformam conforme a necessidade, graças a painéis e portas deslizantes. Segundo Sabrina, a sala é um dos espaços favoritos, tanto pela luz natural quanto pela sensação de liberdade que o projeto proporciona.
Mais do que um endereço de luxo, o apartamento representa uma conquista pessoal. Para a apresentadora, o imóvel foi pensado para atravessar fases da vida e se tornar um lar definitivo, onde trabalho, família e celebrações convivem em equilíbrio.